Profilo con iniziative pro Palestina: Instagram chiude "Rete Savona per Gaza"

Un profilo creato per informare sulle iniziative a sostegno della Palestina è stato chiuso da Instagram.

Ad annunciarlo l'ideatore di "Rete Savona per Gaza" Alex Raso che lo scorso 11 settembre realizzò insieme a Luca Saggin la bandiera della Palestina sulle scalinate alla fine della passeggiata in Piazza San Sebastiano a Celle Ligure poi fatta rimuovere dal Comune perché effettuata senza richiedere l'autorizzazione.

"L'account Instagram Rete Savona per Gaza è stato sospeso. La bandiera dipinta sulla scala a Celle durò meno di 24 ore, ora, stessa sorte censoria, è toccata alla pagina instagram 'Rete Savona per Gaza'. Nato per mettere in rete i contenuti di associazioni, comitati e gruppi che si occupano di iniziative a sostegno di Gaza e della Palestina, l'account è stato sospeso dopo meno di una settimana dalla pubblicazione" dice Raso.

"La motivazione, dovuta molto probabilmente ad una segnalazione è questa: 'l’account o la relativa attività non rispetta i nostri Standard della community in materia di integrità dell'account' - continua - Continuate ad essere aggiornati sulle iniziative a sostegno di Gaza e della Palestina sulla pagina FB e il canale Telegram".