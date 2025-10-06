 / Attualità

Attualità | 06 ottobre 2025, 15:46

Profilo con iniziative pro Palestina: Instagram chiude "Rete Savona per Gaza"

L'ideatore Alex Raso: "La motivazione, dovuta molto probabilmente ad una segnalazione è questa: 'l’account o la relativa attività non rispetta i nostri Standard della community in materia di integrità dell'account'"

Foto di Marcello Campora dalla pagina Facebook Rete Savona per Gaza

Foto di Marcello Campora dalla pagina Facebook Rete Savona per Gaza

Un profilo creato per informare sulle iniziative a sostegno della Palestina è stato chiuso da Instagram.

Ad annunciarlo l'ideatore di "Rete Savona per Gaza" Alex Raso che lo scorso 11 settembre realizzò insieme a Luca Saggin la bandiera della Palestina sulle scalinate alla fine della passeggiata in Piazza San Sebastiano a Celle Ligure poi fatta rimuovere dal Comune perché effettuata senza richiedere l'autorizzazione.

"L'account Instagram Rete Savona per Gaza è stato sospeso. La bandiera dipinta sulla scala a Celle durò meno di 24 ore, ora, stessa sorte censoria, è toccata alla pagina instagram 'Rete Savona per Gaza'. Nato per mettere in rete i contenuti di associazioni, comitati e gruppi che si occupano di iniziative a sostegno di Gaza e della Palestina, l'account è stato sospeso dopo meno di una settimana dalla pubblicazione" dice Raso.

"La motivazione, dovuta molto probabilmente ad una segnalazione è questa: 'l’account o la relativa attività non rispetta i nostri Standard della community in materia di integrità dell'account' - continua - Continuate ad essere aggiornati sulle iniziative a sostegno di Gaza e della Palestina sulla pagina FB e il canale Telegram".

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium