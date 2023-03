Albenga, Tomatis (FdI): "L’amministrazione comunale si fa trovare impreparata e perde 860 mila per l’efficienza energetica"

"L’amministrazione va in letargo sui bandi per l’efficientamento energetico e perde il treno dei finanziamenti". Nuove accuse di Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga che spiega: "Presentando progetti per la sostituzione degli infissi negli edifici comunali era possibile richiedere finanziamenti tra i 40 mila e i 215 mila euro per un massimo di cinque interventi. Dunque si trattava di un bel tesoretto da incassare".

"Il comune – dice Tomatis – ne ha ottenuto solo uno ovvero quello destinato alle scuole di via degli Orti per un importo di 200 mila euro. In quell’occasione l’Amministrazione, in grande spolvero, si era vantata del successo ottenuto con questa partita. Peccato tuttavia che esista un rovescio della medaglia di questo successo: è vero che l’Amministrazione ha ottenuto questi soldi, ma aveva tutto il tempo per presentare altre richieste. Infatti si è scoperto e che di fatto abbiamo perso 860 mila euro perché nella realtà avremmo potuto presentare almeno altri 4 progetti con altrettante richieste al ministero. L’Amministrazione si è fatta trovare impreparata ed è finita in letargo".

Aggiunge Tomatis: "Per poter partecipare a questi bandi gli edifici dovevano avere requisiti basici, ma non è mai stato affidato alcun incarico anche ad esterni per ottenerli".

"Il Governo ha messo a disposizione una somma molto ingente. Il primo bando, partito lo scorso novembre, aveva come scadenza il 28 febbraio scorso. Il comune, in questo caso, si è visto finanziare un solo progetto per 200 mila. Ma è anche vero che il bando è stato prorogato sino al 14 aprile. Il comune ha continuato tuttavia a restare in letargo non mettendosi in regola con i requisiti essenziali richiesti per ottenere altri fondi. Tutto questo considerato che c’era ancora un tesoretto da 100 milioni di euro da spalmare in tutti i comuni d’Italia".

"Quindi – sottolinea il consigliere di Fratelli d’Italia – ha perso 860 mila euro perché Albenga ha rinunciato ad investire su un professionista, anche esterno, per compiere le opportune verifiche con lo scopo di ottenere i requisiti essenziali per poter partecipare al bando".

Che cosa è successo quindi? "L’amministrazione ha ritenuto più importante investire in addetti stampa, social media manager e giornalini vari per potersi curare al meglio la campagna elettorale 2024 trascurando invece le reali esigenze degli albenganesi".

"Oggi - sottolinea Tomatis - abbiamo perso il treno: non c'è il tempo per poter sopperire a questa lacuna e ci si è dovuti accontentare di aver ottenuto 200 mila euro quando ahimè avrebbe potuto incassare altri 860 mila. Tutto questo nonostante il lavoro immenso e lodevole dell’Ufficio tecnico dei lavori pubblici che ovviamente pur essendo oberato da mille attività non ha ricevuto alcun sostegno dall’amministrazione che su questa partita invece ci ha dormito sopra".