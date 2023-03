Varazze, la speaker Giuditta Arecco lascia Rds: "9 anni bellissimi, finisce il mio percorso e ne inizia un altro"

"È stato un bel viaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, sono sicura che amerò il finale. Ci sentiamo presto".

Questo il messaggio finale su Instagram della speaker di Varazze Giuditta Arecco che ha annunciato il suo addio ad Rds dopo che nel 2014 si era aggiudicata l'Rds Academy, il programma che era nato per formare e scegliere un conduttore radiofonico.

38 anni, varazzina, per anni voce di Radio Skylab, fondata dal papà Angelo. Negli ultimi tempi conduceva a Rds dall'una alle 5 di mattina il lunedì e martedì.

"Quella di stanotte è stata la mia ultima diretta su RDS. Sono giorni, anzi settimane che penso a cosa scrivere per comunicarvelo, ma alla fine andare dritta al punto è la cosa migliore. Sono stati 9 anni bellissimi. La prima edizione dell'RDS academy mi ha cambiato la vita per sempre e devo tantissimo a questa realtà, che ha creduto in me, mi ha accolta e mi ha fatta crescere professionalmente ed umanamente - dice Giuditta - Qui ho incontrato persone incredibili, e con alcune di loro ho creato dei rapporti di cui sono orgogliosa, grata, che credo e spero continueranno molto a lungo. Il ringraziamento più grande però voglio farlo alle ascoltatrici ed agli ascoltatori, che mi hanno fatto sentire che il mio lavoro ha un valore, mi hanno abbracciata e sostenuta con tante bellissime parole, gesti, sorrisi... a loro va il mio più profondo e sincero grazie".

"Finisce il mio percorso ad RDS ma ne sta per iniziare un altro, di cui sono entusiasta, e che non vedo l'ora di condividere con voi, con la speranza di poter continuare il nostro cammino insieme" prosegue la speaker di Varazze.

Ora non ci resta che aspettare e scoprire dove si potrà riascoltare la voce di Giuditta.