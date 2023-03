“LEADHERS. Donne e storie di straordinaria normalità”: a Savona la presentazione del libro

Sono scienziate, imprenditrici, musiciste, dirigenti: le loro storie si diramano nel libro LEADHERS. Donne e storie di straordinaria normalità (Santelli Editore) di Tonia Cartolano, giornalista di Sky, cui Fondazione CIMA dedica un evento il 3 aprile alle 14.30 presso il Campus di Savona dell’Università degli Studi di Genova. Tra le protagoniste di questi racconti, infatti, una in particolare ci è particolarmente cara per il suo ruolo nell’ambito delle attività di protezione civile, con cui Fondazione CIMA lavora quotidianamente. Si tratta di Titti Postiglione, geologa specializzata in vulcanologia, che da oltre vent’anni lavora al Dipartimento di Protezione Civile, di cui oggi è vicecapo, prima donna a ricoprire questo ruolo. Nel corso degli anni, Postiglione ha affrontato alcune delle emergenze più gravi del territorio italiano, dal terremoto dell’Aquila del 2009 alla gestione degli aiuti e dei rifugiati ucraini nel nostro paese dal 2022. A dialogare con lei, l’autrice del libro, Tonia Cartolano, con la moderazione di Luca Ferraris, presidente di Fondazione CIMA, e i saluti di Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria dell’Università di Genova.

L’inclusività nei confronti delle differenze, di cui il genere rappresenta una componente, è un valore aggiunto in tutti i campi, perché permette di arricchire la leadership (in qualsiasi ambito) di diversità, competenze e prospettive. In particolare, poi, quando si parla di protezione civile, le questioni legate al genere assumono ruoli rilevanti: diversi studi, infatti, hanno dimostrato come le donne siano più vulnerabili ai disastri rispetto agli uomini, proprio perché in condizioni legate alle discriminazioni e a contesti patriarcali. D’altra parte, il loro coinvolgimento nella gestione del rischio è un elemento chiave per costruire società più resilienti. Tuttavia, ancora oggi, quello della protezione civile è un ambito che vede, soprattutto nei ruoli apicali, netta predominanza maschile.

Per queste ragioni, oltre che nel rispetto dei diritti di pari opportunità e uguaglianza, Fondazione CIMA ha iniziato nel 2022 un percorso formale e strutturale che promuove l’uguaglianza di genere, valorizzando le donne che lavorano in Fondazione.

«Tra i vari obiettivi e compiti che ci siamo dati nell’ambito del nostro Gender Equality Plan (GEP), due in particolare ci hanno stimolato a organizzare questo incontro. Vogliamo infatti approfondire i temi legati all’empowerment femminile non solo all’interno di Fondazione CIMA ma anche, in generale, a livello locale: da qui, la volontà di organizzare un evento che fosse aperto e potesse coinvolgere anche il territorio e l’università, soprattutto le studentesse e gli studenti», spiega Marina Morando, direttrice di programma di Fondazione CIMA e membro del gruppo di lavoro che ha lavorato al GEP. «Il secondo compito che prevede il nostro piano, e che ci ha portati a questo evento, è iniziare a introdurre la questione di genere nell’ambito dei temi di ricerca a noi più affini, quindi la riduzione del rischio, la protezione civile e i cambiamenti climatici. In questo senso, la storia di Titti Postiglione raccontata nel libro rappresenta una testimonianza per noi estremamente significativa».

«Sappiamo quanto ancora persistano le diseguaglianze di genere nella nostra società – e anche nel nostro settore di competenza specifico. Eppure, vediamo ogni giorno quanto il lavoro svolto dalle donne, tanto nella ricerca scientifica quanto nelle attività operative, anche nelle emergenze più drammatiche, non abbia limiti né sia di minor qualità rispetto a quello degli uomini», commenta Luca Ferraris. «Dovrebbe esserci chiaro che il genere non rappresenta certo un limite al valore personale. Ma le barriere e le diseguaglianze sono ancora presenti, ed è nostra responsabilità attivarci per abbatterli. Questo incontro è uno dei contributi che vogliamo dare in tal senso, sperando sia di riflessione per chi partecipa, e d’ispirazione per le studentesse e gli studenti dell’università».

Prenotazione gratuita QUI