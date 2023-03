Istruzione, Lega: "Pioggia di fondi per le scuole. Oltre 21 milioni per la Liguria"

“Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato i fondi destinati alle scuole , tra cui anche a quelle delle varie province liguri. Grazie al ministro della Lega, Giuseppe Valditara, alla nostra regione arriveranno oltre 21 milioni di euro. A Imperia andranno in totale € 4.442.037, 07; a Savona € 1.470.000,00; a Genova ci saranno investimenti per € 11.958.988,38; alla Spezia andranno 3.563.706,94 di euro. I fondi saranno destinati a scuole di ogni ordine e grado. La Lega dimostra come sempre con i fatti la sua attenzione anche verso l’istruzione dei nostri ragazzi”.