Non è Confuoco senza "mugugni" al Sindaco: attenzione su oneri del Crescent 2, Consulta del Volontariato e Torre del Brandale

Gli oneri di urbanizzazione del Crescent 2, il ripristino della Consulta del Volontariato e il restyling della Torre del Brandale.

Questi i temi dei "mugugni", che il presidente dell'associazione A Campanassa Dante Mirenghi ha esposto al sindaco Marco Russo nell'atrio del comune di Savona, a termine della cerimonia del Confuoco.

"Come mai in questa parte importante della città la riqualificazione era iniziata e poi si è fermata?" ha detto Mirenghi sulla convenzione tra Orsa 2000 che ha realizzato e completato l'opera edilizia e il Comune con al centro la sistemazione a parco urbano della copertura della galleria portuale e del terreno circostante, il recupero del fossato di levante della fortezza e le nuove alberature in Piazza Impastato.

Inoltre alcune risorse previste dalla convenzione sono state stanziate per ristrutturare 12 appartamenti di edilizia residenziale pubblica (Erp).

"L'opera non è completata, dovranno essere portati a termine i lavori previsti. Sul fossato la convenzione prevedeva un tetto economico ma nel corso degli scavi sono stati effettuati dei ritrovamenti archeologici importanti e insediamenti industriali (scoperti due grandi archi e le fondamenta di tre vecchi forni della Tardy & Benech, storica industria siderurgica savonese, risalente alla metà dell'Ottocento. Riportata alla luce anche una strada in ciotolato di epoca settecentesca. ndr) che hanno aperto una problematica in corso di discussione. Contiamo di recuperare la parte del bastione" ha risposto il Sindaco.

Attenzione anche al ripristino della Consulta del Volontariato nata 25 anni fa. "Sul Priamar stiamo cominciando adesso con la progettazione insieme al consiglio della Candidatura e avremo modo di parlarne anche con tutte le associazioni che fanno parte della Consulta in generale su tutti i temi della città" ha continuato Russo.

La Torre del Brandale invece necessita di una sistemazione. "Abbiamo segnalato problematiche ritenendo fosse necessario dare un aiuto. Quando il Comune intende fare una prima manutenzione cominciando con l'atrio che è lo specchio della Campanassa?" ha continuato Mirenghi nei suoi "mugugni".

"La riteniamo un attore principale per la nostra città, un soggetto importante per la vita culturale di Savona. Ci sono tante parte della citta che richiedono investimenti e la Campanassa lo è, insieme valorizzeremo questo luogo" conclude il primo cittadino savonese.

Pre mugugni, gli alunni della 3A e 3B della Scuola Primaria Cristoforo Colombo di Savona ICS2 Sandro Pertini, assistiti dal dirigente e dai docenti, hanno fatto gli auguri ai presenti leggendo i biglietti augurali natalizi, ricchi di voglia di pace, in dialetto savonese.

Quest'anno è stato inoltre consegnato il riconoscimento “A Campanassa ringrassia” a Nadia Dalmasso, dirigente scolastico provinciale come ringraziamento al mondo scolastico savonese.