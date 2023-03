La notte magica della BPER Rari Nantes Savona, la Zanelli in festa: "Società fiore all'occhiello della città" (FOTO e VIDEO)

La notte magica della BPER Rari Nantes Savona, una notte che la Savona sportiva attendeva da tempo. Un'altalena di emozioni non solo in vasca, ma anche sugli spalti di una Zanelli vestita a festa.

La risposta della città ad un evento così importante come la semifinale di una coppa europea c'è stata, anche se forse poteva essere addirittura migliore. Quel che è certo è che l'entusiasmo che si respirava nel pre-gara e la gioia vissuta nel post mancavano davvero da troppi anni.

"La Rari c'è come c'è sempre stata, finalmente torniamo ad essere in un posto che ci ha sempre visti protagonisti - il commento di Giuseppe Gervasio, vicepresidente e direttore sportivo del sodalizio biancorosso - Questa società un patrimonio di Savona? Direi di sì, è certamente il fiore all'occhiello di questa città: dovrebbe essere più sostenuta, ma comunque avremo occasione di parlarne in altri momenti".

Al termine della sfida, Gervasio ha inoltre aggiunto: "Da tanto non provavo emozioni così forti. Se il pubblico poteva essere maggiore? Forse l'orario poteva essere diverso, ma era da tanto che non vedevo questo entusiasmo in vasca: è beneaugurante per la finale, speriamo che per quella data la piscina sia veramente piena e ribollente come stasera".

"Una partita molto importante per la squadra e per la città, ce ne fossero tutte le settimane di partite così" è invece la considerazione di Maurizio Maricone, consigliere del club.

"Savona aspettava questa serata da un po' di tempo, fortunatamente periodicamente arrivano queste partite perché la Rari è una grande squadra con una grande tradizione che sforna sempre giocatori e allenatori - ha invece dichiarato l'assessore comunale allo Sport, Francesco Rossello - Spiace che la piscina non sia piena perché meriterebbe di esserlo per sottolineare l'importanza di questi traguardi raggiunti. Bisogna riscoprire l'importanza e il valore di questi risultati di quello che è un patrimonio della città che finiamo per dare un po' troppo per scontato: la città dev'essere piu vicina, speriamo di inventarci anche con l'aiuto dell'amministrazione qualcosa per riavvicinare il pubblico alla società che quest'anno compie 75 anni di attività".