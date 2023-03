Mancato pagamento dell'Imu 2019 per il mercato di Pilalunga, avviso di accertamento del comune di Quiliano: Savona non ci sta

Il comune di Quiliano chiede al comune di Savona di pagare l'Imu dell'anno 2019 per il mercato ortofrutticolo di Pilalunga in via Torcello ma quest'ultimi non ci stanno.

Lo scorso 10 febbraio è stato notificato a Palazzo Sisto, tramite una raccomandata, l'avviso di accertamento per parziale omesso pagamento dell'imposta municipale propria per un importo totale di euro 27mila euro.

Ad inizio marzo il Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive-Servizio Mercati ha presentato al Comune di Quiliano un'istanza di riesame in autotutela "ritenendo non sussistente il presupposto giuridico per l'applicazione dell'IMU all'unità immobiliare Mercato Pilalunga".

A novembre del 2021 infatti il comune di Savona aveva presentato ricorso davanti alla Commissione Tributaria competente, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Savona, avverso l'"Avviso di accertamento nuova determinazione di classamento e rendita catastale”, notificato all'ente, richiedendo l'annullamento catastale in D/8,con conferma della categoria E/3 del Mercato Ortoflorofrutticolo presente sul territorio quilianese.

Il 16 gennaio 2023 la Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento del ricorso, aveva pronunciato sentenza favorevole riconoscendo la corretta categoria catastale E/3 del mercato di Pilalunga che risulterebbe così esente dall'applicazione Imu.

Il comune ha così richiesto di procedere all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento e il sindaco ha promosso un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contro lo stesso.

"Se il comune di Quiliano non torna su suoi passi impugneremo l'accertamento" ha detto l'assessore al bilancio Silvio Auxilia.