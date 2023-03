Rimini e San Marino: qualche idea per un week-end di cultura e relax

Se avete un week-end a disposizione e vi viene la voglia di fare un breve viaggio per staccare con la solita routine quotidiana, potreste mettere in preventivo due mete interessanti che si trovano nel cuore della nostra Penisola, Rimini e la Repubblica di San Marino, due destinazioni turistiche piuttosto popolari in Italia, visitando le quali potrete abbinare cultura e relax. Vediamo quindi quali cose interessanti potreste visitare in queste due mete.

Rimini non è solo mare e discoteche

Chi pensa che Rimini sia solo mare e discoteche si sbaglia di grosso; stiamo infatti parlando di una città che si presta moltissimo anche a una gita culturale. Geograficamente parlando è una citta dell’Emilia-Romagna situata sulla costa adriatica, a breve distanza dalle Marche e dalla Repubblica di San Marino. Le sue origini sono molto antiche; era infatti una colonia romana che fu fondata nel 268 a.C. Il centro storico è particolarmente interessante; fra le cose da vedere si ricordano in particolare l’Arco di Augusto, Piazza Tre Martiri, Piazza Cavour, la Casa del Chirurgo; a nord-ovest del centro storico c’è poi il Ponte di Tiberio; altri suggerimenti interessanti sono il Tempio Malatestiano, il Castel Sismondo e Borgo San Giuliano.

Ai più sportivi suggeriamo di sfruttare la presenza delle numerose piste ciclabili della città, come per esempio la ciclabile lungomare (la linea 1 della cosiddetta Bicipolitana), lunga circa 7,5 km, che dal porto canale di Rimini costeggia il lungomare fino ad arrivare a Riccione. Se poi il clima lo consente, si può fare anche un salto sulla spiaggia, magari per rilassarsi al sole.

San Marino : cultura e divertimento nella più antica Repubblica esistente al mondo

A soli 22 km di strada da Rimini si trova la piccola Repubblica di San Marino. Piccola sì, ma le cose interessanti da vedere sono davvero tantissime; imperdibili sono per esempio le tre torri medievali, la Guaita, la Cesta e la Montale, situate sullo sperone roccioso del Monte Titano. Altre attrazioni interessanti sono la Basilica di San Marino, la Chiesa dei Cappuccini, la Chiesa di San Francesco, ma anche il Palazzo Pubblico e Piazza della Libertà. Se poi vi piacciono i musei, potete fare una visita al Museo di Stato e al Museo delle Curiosità.

Prendendo la funivia poi, potrete raggiungere il mitico Passo delle Streghe, un percorso in pietra particolarmente suggestivo che vi consigliamo assolutamente di provare.

Dal momento che vi trovate in uno Stato no tax, potete approfittarne svagandovi con lo shopping che da queste parte sono decisamente più convenienti che nella vicina Italia. Un’altra possibilità, se con voi ci sono dei ragazzi, è quella di recarsi nel vicino Parco Avventura San Marino Adventures.

Se poi volete provare l’ebbrezza del gioco, ovviamente in modo più che responsabile, potete tentare la sorte nella sala slot machine del casinò di San Marino, per la precisione nella Sala Romeo dove potrete provare le slot machine tradizionali e quelle di ultima generazione; in alternativa potreste provare la Sala Giochi Americani oppure la Sala Diamond, dove è possibile trovare una vasta gamma di slot e di giochi dei migliori marchi internazionali e di ultimissima generazione.