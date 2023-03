A Varazze le uova di Pasqua AIL, appuntamento sabato 25 marzo

Anche quest’anno, come da tradizione ormai pluriennale, l'AIL (associazione italiana lotta contro le leucemie e linfomi) sarà presente nelle piazze italiane per la vendita delle tradizionali uova pasquali.

Sabato 25 marzo a Varazze in viale Nazioni Unite, di fronte al palazzo comunale (lato fermata autobus) dalle ore 10 alle ore 13 saranno presenti i volontari per questa iniziativa a sostegno del grande impegno per la ricerca e l’assistenza in campo ematologico.

È infatti grazie alla ricerca che tante patologie che in passato risultavano incurabili finalmente possono trovare una svolta positiva, in un continuo progresso verso il maggiore benessere dell’umanità. Da un piccolo gesto di generosità possono scaturire grandi risultati in ordine alla salute e alla vita di tutti.