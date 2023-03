1973-2023, 50 anni per la società di Luceto: inaugurato un pannello in ceramica (FOTO)

1973-2023. Compie 50 anni il Circolo Ricreativo Culturale e Sportivo di Luceto ad Albisola Superiore e festeggia con l'inaugurazione di un pannello in ceramica.



Ieri mattina è stata inaugurata l'opera realizzata da alcune socie ceramiste nelle sale del circolo.



"È stato esposto nel salone centrale per rimanere a cornice di un periodo rilevante di attività della società stessa e ricordare a tutti noi quanto negli anni sia stata teatro di aggregazioni e attività ricreative per territorio - ha detto il presidente Marino Baccino - Le "nostre donne", dopo un lungo e accurato lavoro, hanno regalato agli albisolesi un simbolo e un'opera d'arte di grande valore".