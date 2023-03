Fior d’Albenga ‘23, iniziati i lavori in piazza San Michele: aiuole dedicate a "Il Piccolo Principe"

Sono iniziati i lavori di allestimento per l'edizione di Fior d'Albenga 2023. “Un viaggio tra le pagine di un libro”: questo il tema della 20esima edizione di "Fior d'Albenga - CIP & VIP 2023" che verrà inaugurata l’8 aprile alle 11, con allestimenti visitabili fino al 1° maggio.

È l’associazione “Fior d’Albenga” a realizzare le due aiuole del Comune in Piazza San Michele che “raccontano” il viaggio nel meraviglioso libro “Il piccolo Principe” di Antoine de de Saint-Exupéry. I lavori per l’allestimento proseguiranno per 12 giorni.