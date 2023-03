Rsa Liguria, Gruppo PD: “Da parte della Giunta azioni insufficienti: nessuna proposta per migliorare le condizioni di lavoro”

“Oggi in Commissione sanità non abbiamo votato a favore delle modifiche autorizzative temporanee riguardanti le strutture socio sanitarie proposte dalla Giunta, la carenza di figure professionali nel settore è drammatica. Un atto che non soddisfa nessuno e che gli stessi enti gestori hanno definito una delibera di temporanea sopravvivenza. Le strutture autorizzate sono state svuotate dai concorsi delle aziende pubbliche e bisogna evitarne la chiusura o un funzionamento irregolare. È evidente l'insufficienza dell'azione della giunta, che da anni non risponde alla necessità di rivedere standard, promuovere corsi per Oss e consentire alle strutture di retribuire in modo congruo il proprio personale. La ‘fuga’ degli operatori è prova evidente che da anni la Giunta Toti non aggiorna le tariffe, non modifica il sistema autorizzativo e di accreditamento come da anni chiediamo”, dichiara il Gruppo PD in Regione.