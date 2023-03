Celle, il comune pensa alla creazione di uno skatepark: la realizzazione sulla passeggiata Pertini (FOTO)

Uno skatepark da realizzare nella passeggiata Pertini a levante di Celle Ligure.

Il comune ha approvato il progetto definitivo esecutivo per migliorare la fruibilità nell'area sottostante all’innesto dell’accesso dalla Via Aurelia verso la tratta autostradale dell'A10 ed il complesso sportivo di Natta.

L’idea dell'amministrazione "è di generare un polo specifico per le attività motorie all’aria aperta, unitamente alla forte connotazione dei suoi caratteri, che può innescare dinamiche tali da portarlo in luce rispetto l’indifferenziato sviluppo della promenade attraverso la scelta di ulteriori ambito di intervento per gli sports di strada o legati al mondo dell’outdoor in generale".

Sono state così individuate due aree e l'intervento in progetto prevede la realizzazione di una prima parte di un sistema di punti d’interesse per sport definiti di strada o minori, sul territorio.

Verrà predisposto un impianto, destinato ad un'attività di skating (pratica sportiva dello skateboard), nell’ambito di una zona ora degradata.

"Il progetto mira a al miglioramento della qualità urbana, e conseguentemente ad una migliore qualità di vita per coloro che la fruiscono - viene spiegato nel progetto - L’impianto è stato concepito e progettato con l’intenzione di creare uno spazio fruibile non solo da parte di persone esperte, ma anche da parte di coloro che intendessero avvicinarsi a questa pratica sportiva per la prima volta. L’Amministrazione con la presente opera mira a recuperare ed usufruire di un’area di sua proprietà destinata a servizi pubblici ed attualmente caratterizzata da un’ampia varietà di verde, ora incolto e spontaneo che caratterizza la macchia costiera mediterranea. Al contempo lo stesso è necessitante di una nuova sistemazione e vita, nell’intento di migliorare la fruibilità dell’area e permettendone il godimento pubblico tanto più che l’area è già dotata di panche, fontanelle ed illuminazione pubblica".

L’impianto potrà ospitare, oltre la pratica preferenziale dello skateboard, del “surfskate”, il pattinaggio in linea ed il “freestyle monopattino”.

La pista del Pump Trak sarà realizzata nell'area verde parallelamente allo sviluppo lineare del “water front”, che impone un tracciato, ad uso preferenziale degli skate di tipo lineare con curve paraboliche ed onde. Il pump track è un’opera altamente specialistica che necessita di molteplici anni di esperienza per garantire la realizzazione di un prodotto di qualità, duraturo nel tempo e soprattutto che abbia tutti i criteri per un’ottimale fruizione da parte degli utilizzatori finali. Il tracciato sarà utilizzabile da bambini e ragazzi e più in generale adatto ad ogni fascia d’età.

Per la sua realizzazione, una volta eseguito il tracciamento, verrà eliminato il cotico vegetale erboso esistente su tutta l’area interessata dalle lavorazioni. Successivamente verrà preparato il piano di posa per la successiva stesura con materiale legante misto stabilizzato e rullato con lo scopo di ottenere un piano stabile e che non abbia pendenza di rilevanza.

Per la piazza-area skate lo spazio a disposizione per posizionare vari elementi prefabbricati di strutture - ostacoli per gli skaters, è stato individuato nello slargo delineato dalle panchine.

L’utilizzo dell’impianto è consentito unicamente indossando le opportune protezioni per la testa, ginocchia e gomiti. Verranno realizzate delle rampe prefabbricate ed elementi accessori, che dovranno essere affidate, a seguito di una specifica indagine di mercato, a una ditta del settore con esperienza nella realizzazione delle opere.

Gli interventi per la realizzazione dovrebbero durare due mesi.