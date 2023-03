Olivicoltura, Piana: "Oltre 2,1 milioni di euro per l'ammodernamento dei frantoi oleari"

Approvato in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana, l’avviso pubblico sulla presentazione di domande di aiuto per l’ammodernamento dei frantoi oleari.

“Continua l’impegno della nostra amministrazione sull’innovazione e sull’ambiente – spiega l’assessore Alessandro Piana – con il finanziamento di oltre 2,1 milioni di euro alla Liguria dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’ammodernamento dei frantoi oleari dagli impianti di lavorazione allo stoccaggio sino al confezionamento dell’olio extravergine di oliva e alla gestione dei relativi sottoprodotti o reflui. Il contributo è pari al 40% dei costi ammessi, sino ad un massimo di 300mila euro di spesa ammissibile per singolo beneficiario. La misura è rivolta a tutte le imprese titolari di frantoi oleari della Liguria, quindi imprese agricole singole o associate, artigianali o industriali”. Come previsto dalle disposizioni nazionali, il bando sarà pubblicato entro il 30 marzo. Le domande di aiuto per l’ammodernamento dei frantoi dovranno essere compilate e rilasciate tramite il portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e potranno essere presentate sino alle ore 12 del 1° luglio 2023.