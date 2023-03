Ato unico dei rifiuti nel savonese, la preoccupazione dei sindacati: "Lambertini assente alla riunione in Provincia, bruttissimo segnale politico"

"Alla riunione in Provincia erano presenti il presidente e i consiglieri Niero, Brizzo, Giannotta ed incredibilmente assente Lambertini, sindaco di Cairo che ha le deleghe all'ambiente! Ed è uno dei comuni che ancora non ha sciolto le riserve: brutto, bruttissimo segnale politico - continuano dalle organizzazioni sindacali - Oggi tutti i 65 Comuni risultano soci di Sat ma non gestiti dalla stessa azienda: questo sta comportando una dilatazione dei tempi non più accettabili. Sono 30 mesi che discutiamo di questo tema, tema fondamentale per tutto il territorio e strategico per l'intera regione. E’ un cambiamento da governare, altrimenti rischiamo di peggiorare invece che migliorare il servizio con pesanti ripercussioni negative sulle attività, sull'ambiente e sulle condizioni di lavoro di oltre 600 lavoratori del comparto".

"Insistono ancora problemi per definire in maniera definitiva l'iter e le problematiche sembrano sempre essere le stesse. È irresponsabile da parte di sindaci che da oltre 30 mesi non hanno ancora deciso, mettendo in difficoltà tutta la filiera. Il 30 giugno è il termine ultimo dato dalle norme. C'è un solo comune che presto darà l'ok definitivo entro aprile: Pietra Ligure. Chi ancora oggi tentenna avrà la responsabilità politica di far naufragare un progetto strategico per il territorio (circa una decina di comuni ) tra cui Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano solo per citare i più popolosi: sciolgano le riserve e lo facciano in tempi brevissimi. Contrariamente saranno responsabili di ciò che accadrà alla società, ai lavoratori e alle attività" la conclusione di Cgil, Cisl e Uil che hanno inoltre annunciato che il prossimo incontro con la Provincia è fissato per il 18 aprile alle ore 11.