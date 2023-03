Pietra, a 112 anni dalla sua demolizione in "Ciassa Vegia" rivive l'antico pozzo (FOTO)

Fino al 1911 a Pietra Ligure, in quella che per tutti rimane anche oggi "a Ciassa Vegia" nonostante il nome ufficiale sia piazza La Pietra, sorgeva un antico pozzo.

Il pozzo ricreato, ospitato temporaneamente nella Chiesa Vecchia, era il pozzo pubblico del borgo della Pietra, per secoli punto vitale della cittadina e vero e proprio "luogo" di socialità della comunità, di cui ora rimane solo una grata di ferro in piazza e alcune parti delle colonne originali custodite nel teatro Moretti.

"Insieme agli assessori Pastorino e Rembado, alla presidente del consiglio Vignone e al consigliere Paola Carrara abbiamo partecipato alla presentazione dell'opera realizzata dall'artista Gino Leo - ha dichiarato il sindaco Luigi De Vincenzi - Grazie ai 'Matetti da Pria' per questo gradito invito e per le mille iniziative che promuovono per preservare l’identità storica del nostro territorio e trasmetterne la cultura e le tradizioni, 'arricchendo', iniziativa dopo iniziativa, il 'cassetto della memoria' nostra e di Pietra Ligure. E grazie a tutti quelli che hanno contribuito, in vari modi, alla realizzazione del pozzo e alla sua esposizione".