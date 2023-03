Tartufai e tartuficoltori liguri: Bazzano riconfermato presidente

Rinnovate le cariche del Consiglio direttivo dell’associazione Tartufai e Tatuficoltori Liguri con sede a Millesimo. Dopo l’assemblea dei soci, svoltasi il 6 febbraio, la scorsa settimana è stato definito l’organigramma per il triennio 2023-2025: alla guida dell’associazione confermato lo storico presidente Maurizio Bazzano, la carica di vice è stata conferita a Silvano Roveta e a Guido Oreggia, quella di tesoriere-cassierie a Giancarlo Niello e a Rebuffo Giovanni, quella di segretario a Valter Viora, quella di addetto stampa a Milena Armellino, quella di consiglieri a Domenico Biagi, Franco Buonocore, Andrea Briano, Paolo Pagliazza e Federica Sagradin. Definiti anche i revisori dei conti: Amedeo Caratti, Emanuele Carpo e Mauro Zinola.

«Con il 2022 si è concluso un mandato non privo di difficoltà, duramente segnato dalla pandemia di Coronavirus, ma che non ha intaccato la nostra attività, la quale di fatto non si è mai fermata – commenta Bazzano -. Abbiamo continuato a riunirci, per diversi periodi in via telematica, a studiare il nostro territorio e le sue potenzialità legate al tartufo, a fare progetti, molti dei quali li stiamo portando avanti in questo periodo. Tante le iniziative “in ballo” prima tra tutte la realizzazione del centro regionale per la tartuficoltura all’interno del parco del Bric Tana, come previsto dalla nuova legge regionale, approvata proprio lo scorso anno. Senza dimenticare la “Festa nazionale Tarufo della Val Bormida” che si svolgerà il 29 -30 settembre - 1° ottobre e rappresenta il momento clou della nostra attività. Mi preme ringraziare tutti coloro che continuano a credere in questa associazione e nella sua missione, dedicandole tempo prezioso, energie e dedizione».