Alla richiesta dei documenti aggredisce i carabinieri: 24enne nordafricano arrestato ad Albenga

Lo straniero si è prima avvicinato ai militari fingendo collaborazione, ma sono bastasti pochi istanti perchè gli uomini dell’Arma si rendessero conto che il suo scopo era aggredirli per potersi dare alla fuga.

Era stato avvicinato dai carabinieri per un semplice controllo, ma è finito poco dopo in manette con l’accusa di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

La fuga dell’uomo è però durata pochi minuti, infatti i militari lo hanno immediatamente inseguito sino a bloccarlo in una via attigua. Anche qui, tuttavia, lo straniero ha accennato ad una nuova aggressione, desistendo solo alla vista del taser che uno dei militari stava approntando.

I due carabinieri della pattuglia, che sono dovuti ricorrere alle cure mediche e che hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 15 giorni, lo hanno quindi tratto in arresto.

Le indagini successive hanno permesso di accertare che lo straniero era stato già arrestato i primi giorni di questo mese sempre per violenza e resistenza a pubblico ufficiali nei confronti dei carabinieri di Ceriale, che lo stavano denunciando alla locale autorità giudiziaria per un furto in un supermercato.