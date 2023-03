A Radio Onda Ligure 101 ospite Angelo Branduardi

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti della musica italiana. L'ospite di oggi sarà il cantautore e violinista Angelo Branduardi, che il prossimo 4 aprile si esibirà al Teatro Politeama di Genova.

Il tour "Confessioni di un malandrino" presenta una versione particolare dei suoi brani più celebri, in duo col polistrumentista Fabio Valdemarin, suo compagno di viaggio da ormai molti anni.

Branduardi - che ha da poco compiuto 73 anni - è nato a Cuggiono, vicino a Milano. Quando aveva pochi mesi la sua famiglia si trasferì a Genova e lì, presso il Conservatorio Niccolò Paganini, conseguì il diploma di violino e debuttò come solista con l’orchestra del Conservatorio.

All’età di quindici anni Angelo si trasferì di nuovo, questa volta a Milano, e qui si iscrisse all’Istituto Tecnico per il Turismo, dove conobbe ed ebbe a lungo come insegnante il grande poeta Franco Fortini. In seguito si iscrisse alla Facoltà di Filosofia e in quel periodo cominciò a comporre, musicando i testi dei suoi autori preferiti.

Confessioni di un malandrino dal poeta russo Esenin, ancora oggi una delle sue canzoni più famose, risale infatti a quegli anni. Agli inizi dagli anni ’70, Angelo conobbe Luisa Zappa, che sarebbe poi diventata sua coautrice.

