"Albissola è anche nostra", presentato il nuovo progetto dell'asilo comunale "Ca' di Piccin"

"Albissola è anche nostra", è il titolo del nuovo progetto dell’ asilo nido comunale “cà di Piccin”. E’ stato ideato dagli educatori del nido – gestito per noi da Progetto Città - ed è un percorso fotografico che “mappa” le piazzette, i caruggi, la passeggiata a mare. I luoghi da noi più conosciuti e frequentati giornalmente.

"I nostri piccoli li esplorano e affiggendo le loro foto cominciano anche a prenderne “possesso”. Sono i luoghi che al mattino (meno frequentati e in orario “scolastico”) sono lo “spazio nido all'aperto”. Non sorprendetevi quindi se troverete in queste settimane le foto dei “piccin” nelle vie del borgo", spiega l'assessore alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali Elisa Tomaghelli.