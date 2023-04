Stella, via alla riqualificazione dell'area picnic di Rovieto Superiore e del campo di San Bernardo (FOTO)

Via ai cantieri a Stella nella settimana che porta alla Pasqua.



Via quindi ai lavori di riqualificazione dell’intera area picnic presente in località Rovieto Superiore nella frazione di Stella San Giovanni nelle aree del reliquato ex Anas.



La giunta comunale nel gennaio 2021 aveva deliberato la progettazione definitiva esecutiva degli interventi che andrebbero a unirsi alla riqualificazione della località nella quale verrà realizzato un nuovo parcheggio e verrà migliorata la sicurezza stradale sia pedonale nei pressi del polo scolastico (tramite la segnaletica orizzontale con percorsi pedonali dedicati ed attraversamenti pedonali rialzati) che veicolare (spazio ad uma nuova rotatoria a raso in corrispondenza dell'incrocio SP 334 / SP 32).



La nuova area picnic è presente nei pressi della provinciale 334, a monte dell'incrocio sulla Sp32 ed in passato era già stata destinata per quell'utilizzo e attualmente è in disuso.



Verranno avviati anche gli interventi di restyling nel campo sportivo di Stella San Bernardo.



"Mi hanno insegnato che se non ci provi non ci riuscirai mai. Un qualcosa che per tanti pareva impossibile sta diventando realtà : la prossima settimana incominciano i lavori di riqualificazione, con l’inserimento del manto in sintetico, del campo sportivo di Stella San Bernardo" ha detto il sindaco Andrea Castellini.