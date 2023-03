Primo caso sospetto di peste suina a Savona: si attende conferma dagli esami definitivi

Caso sospetto di peste suina a Savona. In attesa di conferme dal laboratorio il quadro indiziario, dal punto di vista veterinario, fa presagire che si tratti proprio del virus.

La carcassa è stata riscontrata nelle alture nella frazione del Santuario e dopo la prima verifica in giornata dovrebbero giungere gli esiti definitivi.

"Il campione è stato mandato al centro e non mi pare al momento di aver ricevuto conferma - ha detto Marco Lovesio, direttore della Struttura Complessa Sanità Animale afferente al Dipartimento prevenzione dell'Asl2 - Il fronte epidemico continua nella sua fase avanzata e non c'è nulla di strano se si allarga anche in altre zone".

Nel caso fosse accertata la positività si potrebbe aprire un nuovo quadro emergenziale legato alla zona rossa che comprende i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe e Sassello, con in ultima battuta l'aggiunta di Dego e Giusvalla. Ma non Savona.

I casi riscontrati in totale nel savonese sono 59: 44 a Sassello, 8 a Mioglia, 2 a Stella e Varazze, 1 a Urbe, Giusvalla e Pontinvrea.