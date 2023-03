Sui riders la nuova frontiere del caporalato digitale: anche a Savona controlli dei carabinieri

Hanno riguardato la figura dei "riders", i fattorini dipendenti delle più note App Delivery per la consegna di alimenti a domicilio il cui impiego, cresciuto dopo le restrizioni pandemiche, è diventato ormai consuetudinario per molti italiani, gli ultimi controlli effettuati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Stazione di Savona nella Città della Torretta.

L’attività si sviluppa delle verifiche iniziate dall’Arma a Milano, dove è stata rilevata la nuova evoluzione del caporalato che sfrutta il mondo digitale.

Questi lavoratori, per poter fornire i propri servizi, devono registrarsi sulle varie piattaforme di delivery mediante un account digitale, riportante i dati del singolo dipendente, così da poter conteggiare le consegne effettuate e, di conseguenza, vedersi riconoscere la paga. Alcuni però, a causa di vari problemi derivanti sia dalla scarsa attitudine all’utilizzo dei mezzi telematici sia dalla limitata comprensione della lingua italiana, hanno problemi a creare la propria identità digitale.

A questo punto possono subentrare le figure dei “caporali”, ovvero quelle persone che cedono i propri account, talvolta creati con documenti falsi, agli effettivi prestatori di manodopera, previa trattenuta di parte del compenso giornaliero maturato dagli stessi rider che, pur di lavorare, sono costretti a sottostare a questa pratica ricattatoria.

Durante i turni lavorativi i rider, in attesa di ricevere indicazioni sulle consegne da effettuare, stazionano in luoghi a loro dedicati, ed è in questi luoghi che personale dell’Arma savonese ha controllato i lavoratori, estendendo le verifiche sia agli account che ai mezzi utilizzati, per riscontrare eventuali anomalie o trasgressioni.

Al termine degli accertamenti i Carabinieri fortunatamente non hanno constatato casi di sfruttamento o irregolarità dei veicoli utilizzati dai rider savonesi.

Tale servizio ha confermato la grande attenzione che l’Arma dei Carabinieri pone nei confronti dei lavoratori in genere, con particolare attenzione verso le categorie più deboli del mercato, rilevando finora a livello nazionale 92 vittime straniere di questo fenomeno legato alla cessione dell'identità digitale, tra i 1609 ciclofattorini divisi in 225 "hotspot". Tra cui un minore con identità riaffidata dal proprio genitore.

Sono state inoltre accertate 23 prestazioni lavorative fornite da persone irregolari sul territorio nazionale e avviate oltre 1500 verifiche circa l’effettivo assoggettamento dei lavoratori a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e igiene.

Dei mezzi utilizzati, 22 sono risultati non idonei alla circolazione stradale in quanto non conformi alla normativa di settore e pericolosi per la salute e l’integrità fisica del rider o degli utenti della strada (in molti casi i velocipedi sono stati modificati in maniera artigianale con applicazione di batterie elettriche posticce al fine di aumentarne sensibilmente le prestazioni).