Malattie Vascolari Ozono Terapia

Oggi vogliamo parlare delle malattie vascolari ozonoterapia perché ci vogliamo occupare di questa terapia medica alternativa che utilizza l'ozono come un cosiddetto agente terapeutico per aumentare il benessere della persona e per migliorare lo stato di salute che può essere cagionevole.

Parliamo di una terapia medica che non è alternativa o sostituente di quella tradizionale ma integrativa. E che può essere usata per una vasta gamma di condizioni meteo tra le quali appunto le malattie vascolari delle quali parliamo oggi perché vogliamo capire quelle che possono essere in questi casi i benefici dell'ozono terapia, però prima vogliamo approfondire il significato di questo tipo di patologia.

Volendo parlare appunto delle malattie vascolari possiamo dire che sono legate dei disturbi che colpiscono la circolazione del corpo della persona, includendo in alcuni casi malattie vascolare periferiche e cioè purtroppo arteriosclerosi o trombosi venosa profonda e altre patologie che colpiscono le funzioni dei vasi sanguigni nonché il flusso del sangue stesso.

Dal punto di vista delle conseguenze diciamo che le malattie vascolari possono causare gonfiore ma anche dolori e complicazioni gravi quali per esempio insufficienza cardiaca e ictus.

Per fortuna ci sono degli aiuti dati dell'ozonoterapia perché secondo studi pubblicati su alcuni di questi internazionali scientifiche proprio questa pratica alternativa riesce a migliorare il fuso sanguigno, riducendo il dolore in persone che hanno una malattia vascolare periferica.

Oltre a questo l’ozonoterapia va a ridurre l'infiammazione riducendo il rischio di complicanze come l'ictus e migliorando la funzione del sistema immunitario. L’ozonoterapia riesce a portare questi cambiamenti positivi grazie soprattutto all'ozono che aumenta il trasporto di ossigeno alle cellule del corpo migliorando così il flusso del sangue perché si parlerà in questo caso di ossigenazione dei tessuti.

Tutto questo che abbiamo appena detto può ridurre l'infiammazione del dolore delle malattie vascolari. Ricordiamo anche che l’ozonoterapia può essere somministrata in vari modi tra cui l'iniezione diretta nella zona nei tessuti ma anche nel sangue: però la modalità di somministrazione dipenderà dalle preferenze del paziente nonché dalle condizioni specifiche nelle quali si trova in quel momento

I benefici dell'ozono terapia per le ulcere venose

Secondo alcuni studi scientifici internazionali l’ozonoterapia si può utilizzare con successo per trattare le ulcere venose nel senso che questa pratica può accelerare la guarigione di queste ulcere riducendo il dolore associato a questo tipo di patologia.

Inoltre l’ozonoterapia può essere utilizzato per migliorare il sistema immunitario e le sue funzioni soprattutto in quei pazienti che presentano malattie autoimmuni.

Infatti, sempre secondo alcuni studi, l'ozonoterapia potrebbe aumentare la produzione di cellule immunitarie, migliorando così proprio il sistema di quella persona.

Però è anche giusto dire che, per quanto riguarda l'efficacia e la sicurezza della psicoterapia, non c'è un'opinione unica positiva della scienza perché c'è chi invece evidenzia un rischio di complicanze.

Ma c'è anche chi parla solo di efficacia e sicurezza: ed ecco perché parlare col proprio medico di base perché solo lui conosce al meglio la salute del suo paziente e può dare giusti consigli in merito.