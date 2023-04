Dalla Regione i fondi per il corso di formazione gratuito di “Giardinieri d’arte per giardini e parchi storici”

C’è tempo fino alle 12 di martedì 11 aprile per inviare la domanda di partecipazione al corso di formazione in “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici” organizzato e gestito dall’ente di formazione ligure E.L.Fo, nell’ambito di un progetto più ampio, oltre che ambizioso, ovvero quello di catalogare, restaurare e rilanciare il patrimonio italiano di giardini storici.

Quella del “Giardiniere d’arte”, capace di prendersi cura di parchi e giardini storici, è una figura professionale molto richiesta, ma altrettanto rara nel nostro Paese, che di parchi e giardini possiede un patrimonio importantissimo.

La Regione Liguria, nell'ambito di un progetto finanziato dal Pnrr, ha attivato un corso di formazione gratuito attraverso il l’ente di formazione E.L.Fo di Albenga, responsabile del progetto e capofila del partenariato di cui fanno parte anche i Giardini di Villa della Pergola. Si terrà il corso che prevede 600 ore di formazione di cui 260 di teoria, 100 di pratica e 240 di stage presso realtà operanti nel settore in provincia di Savona.

Una figura difficile da reperire quella del “Giardiniere d’arte”, capace di prendersi cura di parchi e giardini storici. Per questo motivo, l’obiettivo del progetto è quello di formare 1260 giardinieri d’arte in tutta Italia entro il 2024.

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation UE e PR FSE ed è organizzato e gestito da E.L.Fo. – Ente Ligure di Formazione, capofila del partenariato formato da: I Giardini di Villa della Pergola – I.I.S. Giancardi Galilei Aicardi – Agricoltura e Giardino s.a.s. – Isforcoop – Istituto di formazione cooperativa ets – CERSAA – Centro di sperimentazione e assistenza agricola.

La selezione dei candidati si terrà il 13 aprile.

Per maggiori informazioni, modulistica e iscrizioni è possibile visitare il sito web QUI.

Per altre info è possibile contattare la segreteria didattica al numero 0182 559636 o il tutor del corso Matteo Zerbini alla mail matteo.zerbini@elfoliguria.org.