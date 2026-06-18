Confesercenti Liguria, Marco Benedetti riconfermato presidente

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 giugno, l’assemblea elettiva di Confesercenti Liguria riconfermato Marco Benedetti presidente regionale dell’associazione per un terzo mandato. Nel corso dei lavori sono stati eletti anche i 34 componenti della Presidenza, in rappresentanza dei territori e delle principali categorie facenti parte di Confesercenti.

Alla parte pubblica dell’assemblea ha inizialmente preso parte, in collegamento, il presidente nazionale di Confesercenti Nico Gronchi, che ha parlato dei temi di attualità di livello nazionale e internazionale – caro energia, euro digitale e altro ancora – e, soprattutto, ha illustrato la proposta di legge d’iniziativa popolare, denominata “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, che punta ad istituire le ZesPro, le zone economiche speciali di prossimità, atte a garantire sgravi fiscali, sburocratizzazione e contributi per le imprese di vicinato nelle aree oggetto di interventi di riqualificazione urbana. La proposta può essere sostenuta on-line firmando con Spid o carta di identità elettronica sul sito firmereferendum.giustizia.it

Nelle prossime settimane le sedi Confesercenti territoriali organizzeranno la raccolta delle firme cartacee sul territorio.

È poi intervenuta la vicepresidente di Regione Liguria Simona Ferro che, oltre a sottolineare l’importanza degli esercizi di vicinato, si è soffermata sulla programmazione dei prossimi bandi Fse+ – il fondo europeo che finanzia la formazione e le misure per il lavoro –, in uscita per le imprese: un piano settoriale per la blue economy, il rifinanziamento dell’apprendistato e le misure per i lavoratori disabili.

A seguire, con l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana, si è parlato della collaborazione con Confesercenti e le altre associazioni di categoria e di Fesr, il fondo europeo per gli investimenti delle imprese. In primis si è fatto un bilancio del bando Cassa Commercio Liguria, per il quale si stanno cercando soluzioni con cui finanziare tutte le domande pervenute, a seguire si è poi parlato delle misure per le imprese dell’entroterra, del bando reti d’impresa concluso ad aprile e di quello per l’economia circolare in apertura a luglio.

In chiusura si è collegato anche Luca Lombardi, assessore regionale al turismo, con il quale si è parlato di destination management organization (Dmo) e del sistema di governance turistica regionale in costruzione, stilando inoltre un bilancio dell’edizione 2026 del bonus assunzionale per il turismo, con un excursus sulle precedenti edizioni. Da ultimo, si è trattato del lavoro intrapreso con il nuovo ministro del turismo, Gianmarco Mazzi.

«Ci lasciamo alle spalle cinque anni complessi, ma certamente non saranno semplici neanche i prossimi che ci porteranno alla scadenza del 2030 – ha commentato il presidente Benedetti –. Ringrazio tutti per il rinnovo della fiducia e chiedo a tutto il gruppo dirigente il massimo impegno per portare sui tavoli istituzionali proposte concrete, sviluppare la rappresentanza sindacale, fare rete e ottimizzare i servizi a disposizione dei soci. Il primo test sarà raggiungere gli obiettivi numerici delle firme per la nostra proposta di legge a sostegno del commercio di vicinato e della rigenerazione urbana».

«Auguro buon lavoro al presidente Marco Benedetti in questa fase decisiva – le parole del presidente nazionale di Confesercenti, Nico Gronchi –. Le imprese di prossimità chiedono meno tasse e meno burocrazia. La proposta di legge che abbiamo depositato risponde con le ZESpro, le zone economiche speciali di prossimità: nelle aree da riqualificare prevedono sgravi fiscali, semplificazione amministrativa e contributi per le attività di vicinato. Fisco, burocrazia e rigenerazione urbana sono tre urgenze per le imprese che rappresentiamo, e questa proposta le affronta insieme».

«Sono diverse le azioni che Regione Liguria ha intrapreso in questi anni in termini di formazione e orientamento, con bandi e investimenti mirati per unire sempre di più domanda e offerta di lavoro - ha commentato la vicepresidente di Regione Liguria con delega alla formazione Simona Ferro -. Ringrazio Confesercenti per avere costruito questa preziosa occasione di dialogo che ci ha permesso di sottolineare non solamente quanto è stato fatto, ma soprattutto le prospettive future in questo ambito. Crediamo che sia sempre più fondamentale affinare le competenze degli studenti liguri in base alle necessità e alle esigenze delle nostre imprese, soprattutto in settori strategici per la Liguria come quelli legati alla blue economy e al commercio. L'inserimento lavorativo di profili altamente specializzati e qualificati è una delle nostre priorità e, partendo dell'ascolto delle realtà imprenditoriali del territorio, vogliamo continuare a favorire un'integrazione sempre maggiore tra il sistema formativo e quello produttivo».

«Ringrazio Confesercenti per il confronto costruttivo e franco che, assieme al sistema associazionistico e camerale, condividiamo quotidianamente nell’interesse delle imprese del settore. Se oggi riusciamo, come Regione Liguria, a intercettare con le nostre misure le esigenze dei commercianti è certamente frutto di questo dialogo. Il nostro impegno – ha sottolineato l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana – è quello di proseguire in questa direzione, valorizzando la qualità del commercio di prossimità e riconoscendo il presidio sociale che attività di questo tipo svolgono nei centri urbani e nell’entroterra».

Luca Lombardi, assessore al turismo di Regione Liguria, ha dichiarato: «Mi fa molto piacere che Marco Benedetti sia stato confermato alla presidenza di Confesercenti Liguria: è una persona estremamente competente e preparata che gode della mia profonda stima. Come Regione Liguria abbiamo proseguito la collaborazione nella stipula del Patto per il Lavoro nel Turismo di cui Confesercenti è firmataria e con lui abbiamo iniziato un percorso in tema di nuova organizzazione turistica regionale con la creazione delle Dmo il modello organizzativo più attuale ed efficace per il successo del futuro sviluppo turistico nella nostra regione. Benedetti sta guidando ottimamente la Dmo Riviera dei Fiori gestendo e collegando tra loro in maniera coordinata le diverse entità, dalla costa all'entroterra, che compongono il territorio».