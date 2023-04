Albenga in lutto: si è spento Gianluigi Corrias, aveva 82 anni

Si è spento, all’età di 82 anni, Gianluigi Corrias, di Albenga. L’intera comunità ingauna piange l’imprenditore turistico ed editore noto in tutto il savonese.

Gianluigi Corrias, classe 1940, si impegnò politicamente fin da giovanissimo. Fu soprattutto negli anni '70 e '80 che ricoprì un ruolo di spicco nel partito liberale. Titolare del Residence Corrias sulla via Aurelia a Ceriale, negli anni si affermò anche come figura di riferimento per il settore del turismo ricettivo, con una visione sempre avanti al suo tempo, che prima di chiunque altro metteva avanti a tutto il gioco di squadra e la capacità di creare un "sistema Liguria". Nel mondo dell'informazione, nel 1990 fondò il periodico cartaceo "Gente di Riviera", nato come mensile per il comprensorio da Andora a Finale e, nel corso del suo sviluppo, trasformatosi da mensile a settimanale ed estesosi in tutta la provincia di Savona e per un breve periodo anche nell'Imperiese. Il suo vero ruolo pionieristico fu nel campo di Internet: già alla fine degli anni '90 credette nel Web come risorsa di promozione turistica e come piattaforma di informazione, registrando il dominio rivieraligure.it che poi vendette agli inizi del Nuovo Millennio.

Lascia la moglie e due figli. La camera ardente sarà oggi (4 aprile) dalle 17.30 all’ospedale Santa Corona. Il rito funebre invece sarà domani pomeriggio (5 aprile) alle 15.30, presso la Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga.