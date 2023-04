Savona, in tanti per l'ultimo commosso saluto a Marco Marras Casu in arte "Penelope Please" (FOTO)

In tanti, parenti, amici, conoscenti hanno voluto tributargli l'ultimo commosso saluto al cimitero di Zinola.

Questa mattina, Marco Marras Casu, in arte Penelope Please, è stato salutato tra l'abbraccio commosso di chi gli voleva bene.

Scomparso all'età di 50 anni, persona conosciuta, amata e stimata, per le sue battaglie per i diritti di genere, aveva vinto il titolo "Miss Drag Queen Italia" nel 2020 al Mamamia di Torre del Lago, in Versilia.

A convincere i giudici era stata l’ironica e divertente performance sulle note di “Androloga” cover-parodia di “Andromeda”, brano di Elodie cantato al Festival di Sanremo di quell'anno.

A Genova e Savona aveva tenuto inoltre dei corsi di seduzione.

Per un anno aveva condotto il programma "On air" con Luca Valentini su Radio 104.