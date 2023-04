Scontro auto-moto in corso Mazzini a Savona: un ferito al San Paolo (FOTO)

Si è verificato nel tardo pomeriggio odierno un incidente stradale, che ha visto coinvolte un'auto e una moto, lungo corso Mazzini a Savona. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.45, ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all'impatto tra i due veicoli.

Immediato l'intervento dei militi della Croce Rossa savonese: una persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo.

Il sinistro ha avuto ripercussioni sul traffico con la circolazione bloccata in direzione Vado Ligure per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.