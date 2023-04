Cresce la preoccupazione per la salute di Berlusconi: "Ha una grave patologia del sangue"

Cresce la preoccupazione per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, da ieri mattina ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano in conseguenza di un polmonite.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera di questa mattina le condizioni dell’ex presidente del Consiglio sarebbero serie: la polmonite riscontrata sarebbe conseguenza infatti di «una grave patologia al sangue», in particolare di una leucemia.

L’ipotesi rilanciata dal quotidiano milanese non è confermata ufficialmente, ma la preoccupazione cresce, anche se i familiari del fondatore di Forza Italia sottolineano che "Silvio è una roccia, ce la farà anche stavolta". Berlusconi, le cui condizioni sono comunque definite stabili, sarebbe inoltre stato sottoposto a un prelievo di midollo.