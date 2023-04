Energia, assessore Benveduti: "Nuovo bando da 2,4 milioni per l'efficientamento degli edifici pubblici"

La giunta regionale, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, ha approvato un nuovo bando da 2,4 milioni di euro per il miglioramento energetico degli edifici pubblici regionali.

"Accompagnare le imprese e gli enti pubblici in un percorso d'investimenti che consenta loro di adottare soluzioni efficienti e di contenimento dei consumi è la strategia che, come amministrazione regionale, abbiamo intrapreso da oramai diverso tempo con importanti risultati che premiano il lavoro di condivisione con le controparti territoriali - esordisce l'assessore Benveduti - Solamente ieri presentavamo al tessuto economico ligure i 30 bandi che andremo ad attivare fino a giugno 2024. E oggi, a 24 ore di distanza, diamo immediatamente seguito a quanto annunciato, attivando un'altra misura a supporto dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici che consentirà a quegli enti locali che non avessero fatto domanda nella prima finestra di marzo, di presentare il proprio progetto di riduzione dei consumi e di miglioramento delle prestazioni energetiche".