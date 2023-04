Calizzano, il comune mette in guardia: "In paese persone che si dichiarano incaricati di Open Fiber, ma la società ha smentito"

La raccomandazione è stata lanciata nel pomeriggio odierno dal comune di Calizzano: "Ci è stata segnalata la presenza in paese di persone che si dichiarano incaricati per svolgere rilevazioni presso le abitazioni di Open Fiber, soggetto che sta realizzando gli interventi per la posa in opera della rete fibra ottica".

"Abbiamo contattato i referenti della società e ci hanno indicato che non hanno assolutamente personale incaricato di svolgere questa attività".