"Borghi in Fiore", trionfa la composizione di Framura. Le savonesi Noli e Villanova fuori dal podio

È Framura, nello spezzino, il comune vincitore del contest social ‘Borghi in Fiore’, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Agenzia In Liguria e il Distretto florovivaistico della Liguria e dedicato agli allestimenti floreali realizzati dalle amministrazioni locali. Con 3.080 like gli utenti hanno votato la composizione fiorita a picco sul mare, portando il comune spezzino sul podio. Al secondo posto, Riva Ligure (2576 like) nell’imperiese, mentre la medaglia di bronzo è andata a Pignone (1.905 like), nello spezzino, che verrà premiato come primo tra i borghi dell’entroterra.

Per quanto riguarda le savonesi, la classifica ha visto Noli al quarto posto con 1759 like e Villanova d'Albenga al sesto con 1329 apprezzamenti.

Il progetto ha voluto valorizzare, anche attraverso una campagna social, non solo una delle realtà più significative per l’economia ligure, quella del florovivaismo, ma anche e soprattutto le località e i borghi, vero patrimonio culturale, di tradizioni e peculiarità enogastronomiche della Liguria. Per questo, il contest era riservato ai comuni dell’entroterra con meno di 3mila abitanti e a quelli sulla costa con meno di 5mila abitanti.

I borghi partecipanti sono stati otto, due per ogni provincia, uno dell’entroterra e uno sulla costa: grazie al Distretto florovivaistico Regionale e ad Agenzia in Liguria sono stati abbelliti con un allestimento floreale. Il contest è partito il 6 aprile sulla pagina Facebook di Regione Liguria, dove sono state pubblicate le immagini più belle dei borghi con i diversi allestimenti floreali. Gli utenti hanno così votato e decretato i vincitori a colpi di like: complessivamente i ‘mi piace’ sono stati 13.762, con 439.681 visualizzazioni.

“Sostenere i nostri borghi anche attraverso queste iniziative - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - è fondamentale per valorizzare il nostro bellissimo entroterra, meta sempre più affermata di turisti sia italiani sia stranieri, alla scoperta di luoghi autentici, ricchi di storia e tradizioni e in grado di offrire un’accoglienza di qualità, anche sotto i profili del rispetto dell’ambiente e dell’enograstronomia. I numeri di queste festività pasquali, appena concluse, ci hanno dato ragione, con la Liguria che ha registrato numeri di presenze turistiche anche migliori dell’anno scorso non solo nelle nostre più famose località costiere ma anche in questi preziosi gioielli, incastonati tra le nostre valli a due passi dal mare”.

“Mi congratulo con Framura, Riva Ligure e Pignone, quest’ultimo tra l’altro primo comune dell’entroterra - afferma il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - per il risultato conseguito e con tutti i partecipanti per l’altissimo livello della manifestazione, che ha mostrato ancora una volta tutta la bellezza e la qualità dei nostri fiori. Il lavoro di Regione Liguria, dei Comuni, del Distretto Florovivaistico regionale, di Agenzia in Liguria, di tutti gli Enti, le Associazioni e i volontari coinvolti ha ulteriormente valorizzato il comparto florovivaistico ligure che tutto il mondo ci riconosce, riuscendo a combinarlo con la storia dei nostri borghi e con l’unicità del nostro patrimonio paesaggistico. Elementi che caratterizzano le preferenze nella scelta delle mete di viaggio di un turismo rispettoso dell’ambiente, che sa apprezzare in pieno le nostre tradizioni e le potenzialità della Liguria”.

“Voglio fare i complimenti a Framura vincitore assoluto - aggiunge Augusto Sartori, assessore al Turismo della Regione Liguria - e a Pignone che è arrivato primo tra i borghi dell'entroterra ma voglio ricordare anche tutti gli altri Comuni in gara, che hanno allestito installazioni floreali bellissime e che comunque hanno ottenuto migliaia di 'like' sulla pagina facebook istituzionale della Regione: Riva Ligure, Diano Castello, Villanova d’Albenga, Noli, Moneglia e Moconesi. Durante queste vacanze pasquali i turisti che hanno visitato la Liguria hanno potuto ammirare anche i nostri borghi fioriti e, visto anche il bel tempo che ha caratterizzato questo weekend, hanno potuto godere del tripudio di colori e di profumi dei fiori. Il floraturismo - conclude - è una nuova tendenza di viaggio che si sta diffondendo sempre più in tutto il mondo e noi vogliamo essere la regione pioniera in Italia”.