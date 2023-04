A Toirano la presentazione di “Complicità”, la nuova raccolta di poesie di Gianmarco Odasso

Sarà presentata domani, venerdì 14 aprile, alle ore 21.00, nella Sala Consiliare “Pietro Arnaldi” del Comune di Toirano, in via Parodi 31, la nuova raccolta di poesie di Gianmarco Odasso, intitolata “Complicità” (Roma, Rosabianca Edizioni, 2023).

Dopo le prime due fortunate sillogi, “Titolo provvisorio” e “Mutamenti”, edite rispettivamente nel 2017 e nel 2018, il giovane poeta torna a proporre ai suoi lettori un’ampia selezione delle sue dense e profonde riflessioni ed emozioni in versi, contrassegnate, sul piano stilistico, da una meticolosa ricerca lessicale e semantica, passante tra l’altro per la valorizzazione della sostanza fonica e musicale del testo.

Classe 1992, Odasso è nato ad Albenga e cresciuto a Toirano, dove attualmente vive. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, si dedica a diverse attività lavorative, senza mai abbandonare, tuttavia, e anzi vedendo crescere nel tempo, il proprio interesse per la poesia e, più in generale, per le molte possibilità offerte dal linguaggio verbale, anche in relazione ad altre forme di espressione artistica quali la musica e il cinema.

A presentare la raccolta, che sfiora il centinaio di componimenti, e a dialogare con l’autore, anche in merito all’attualità della poesia, sarà il consigliere delegato alla cultura Nicola Panizza, che nell’occasione non manca di ricordare come «quella toiranese si confermi quotidianamente, tanto nella dimensione individuale quanto in quella associativa, una comunità particolarmente ricca di talenti, competenze e passioni, da fare emergere e interagire tra loro sempre di più».

L’ingresso alla presentazione è libero e tutti gli interessati sono invitati a partecipare.