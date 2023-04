Varazze, inaugurato il nuovo Poliambulatorio e Punto Prelievi Bianalisi (FOTO)

E' stato inaugurato questa mattina a Varazze il nuovo Poliambulatorio e Punto Prelievi Bianalisi di via Arzocco 5, un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini che potranno usufruire di servizi di eccellenza.

Attenzione alla radiologia tradizionale, panoramica dentaria, telecranio e studio dinamico dell’Atm ad uso ortodontico, mammografia, ecografia, eco-color-doppler ed ecocardiogramma (anche in convenzione con SSN).

In questa sede sono disponibili nuove prestazioni e servizi: visite cardiologiche con elettrocardiogramma ed ecocardiogramma e visite angiologiche. Fiori all'occhiello sono la nuova risonanza magnetica aperta a basso campo per eseguire diagnosi articolari (smdc) e il nuovo mammografo che consente di eseguire la mammografia con tomosintesi.

"I brevi tempi di attesa per la prenotazione e per l’effettuazione delle prestazioni, la semplificazione delle procedure burocratiche-amministrative, l’accoglienza, l’informazione ed il rapporto con il personale, gli operatori ed i dottori, sono i nostri punti di forza - dicono da Bianalisi - La qualità della prestazione sanitaria è garantita, oltre che dal ricorso a professionisti altamente qualificati, anche dall’utilizzo di apparecchiature e tecnologie all’avanguardia, con un alto grado di computerizzazione ed adeguate alle normative di sicurezza europee".

Nel centro è presente un punto prelievi ad accesso libero, per esami del sangue e campioni biologici, tamponi colturali e pap test, test Covid 19, check-up prevenzione e benessere, referti online in giornata per gli esami di routine.

Il poliambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, il centro prelievi dal lunedì al venerdì 8.00 alle 9.30.