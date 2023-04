Grande partecipazione alla Giornata Ecologica organizzata dal Comune di Tovo, Oddo: "Risultato molto soddisfacente" (FOTO)

"Si è conclusa la Giornata Ecologica organizzata dal Comune di Tovo San Giacomo e Idealservice. Nonostante il tempo un po’ uggioso che probabilmente ha scoraggiato la partecipazione, il risultato ottenuto dai volontari è stato molto soddisfacente!". Così Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo.

"È stato riempito uno scarrabile intero di rifiuti raccolti soprattutto nelle zone fuori dal centro (Fregoso, Bottassano, Orra, Sant’Eligio, Lavrio, Briffi, Boragni, Oliveto…) rifiuti che saranno correttamente smaltiti - ha aggiunto il primo cittadino - Un grazie immenso ai cittadini che si sono rimboccati le maniche dedicando tempo e sudore per tutti noi: grazie alla Pro Loco Tovo San Giacomo anche per il rinfresco finale, l’Associazione Alpini Gruppo Pietra Ligure e Val Maremola, i Cacciatori di Tovo San Giacomo per aver accolto l’invito a partecipare".