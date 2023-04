Social Housing, parte il bando a Savona per l'assegnazione di 4 alloggi ad affitto calmierato al Santuario

Parte il 17 aprile e si chiude il 16 giugno il bando del Comune di Savona e di Opere Sociali per l'assegnazione in locazione di 4 alloggi a prezzo calmierato in via dei Governanti, civici 1 e 3, in località Santuario, nell'ambito del programma per il Social Housing.

Si tratta di abitazioni a canone concordato (3+2) di varie metrature, dai 65 ai 91 mq.

Il bando integrale, al quale è allegato il modello di domanda, è scaricabile dal sito www.operesociali.it

CHI PUO' PARTECIPARE

I cittadini residenti a Savona o che prestano la propria attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nel comune di Savona da almeno 3 mesi e che siano in possesso dei requisiti che vengono indicati nel bando comunale (tra i quali un'ISEE che non superi i valori indicati).

COME SI PARTECIPA

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti che si possono ritirare presso Opere Sociali (via Paleocapa 4) o scaricare dal sito www.operesociali.it a partire dal 17 aprile e fino alle ore 13 del 16 giugno. Una volta compilato il modulo si consegna: • fisicamente negli uffici di via Paleocapa 4 (dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12.30) • per posta (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente) all'indirizzo: via Paleocapa 4 – 17100 Savona • tramite posta certificata all'indirizzo operesocialisavona@pec.it

PER INFORMAZIONI - Sono a disposizione sia gli uffici di Opere Sociali (via Paleocapa 4, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12.30) sia il numero di telefono 019.833121.