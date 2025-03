Altare, camminata di protesta contro il "Bric Surite". Briano: "Il piano energetico regionale va rivisto"

Ieri mattina, il cuore di Altare ha battuto all'unisono contro il progetto del parco eolico "Bric Surite", con una straordinaria partecipazione alla camminata di protesta organizzata dal Comitato a difesa del territorio.

Il sindaco Roberto Briano ha espresso soddisfazione per la numerosa partecipazione, sottolineando: "C’erano molte persone, anche da fuori Altare (tra cui primo cittadino e vice sindaco di Mallare, ndr). Questo dimostra che il problema non riguarda solo il nostro comune, ma è una preoccupazione a livello provinciale. Queste proteste sono giuste, non sono contro le pale eoliche in sé, ma si oppongono alla possibile distruzione del nostro territorio. È stata una giornata positiva, utile anche per riscoprire luoghi che forse non si frequentavano da tempo".

"Voglio lanciare un appello alla Regione: rivedete il piano energetico e coinvolgete il territorio. La Val Bormida ha già dato molto in passato e non può fare di più. Siamo sempre disponibili a discutere di energie alternative, ma è fondamentale che ci sia un confronto con i cittadini e le amministrazioni locali".

Oltre al parco eolico "Bric Surite", un altro progetto incombe su Altare: "Oggi, insieme al sindaco di Mallare, ci recheremo a Quiliano per incontrare il primo cittadino Isetta e discutere del progetto che coinvolgerebbe i nostri comuni. Faremo delle osservazioni congiunte. Il nostro territorio è piccolo e non possiamo permetterci troppe pale eoliche o lavori infrastrutturali come strade e caviodotti che ne deriverebbero".

Briano ha infine ringraziato il comitato Bric Surite per l'ottima organizzazione dell'evento di ieri, aggiungendo: "Spero che i cittadini capiscano che siamo tutti dalla stessa parte. Siamo contrari a progetti imposti dall’alto. Non è vero che i sindaci sono sempre contrari a prescindere: siamo contro ad iniziative che non coinvolgono il territorio, specialmente quando riguardano società con un capitale sociale esiguo".