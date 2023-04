Crisi Sanac, tavolo al Ministero: il Governo dice no allo spacchettamento

No allo spacchettamento con una modifica del bando.

Queste le sostanziali novità emerse nel corso del tavolo legato a Sanac che si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Al centro del dibattito tra Il Sottosegretario con delega alle crisi di impresa Fausta Bergamotto, i commissari, i sindacati nazionali e regionali e le istituzioni (presente il sindaco di Vado Monica Giuliano ed esponenti delle regioni Liguria, Toscana e Sardegna), il fatto che il gruppo, formato da quattro unità produttive, tra cui proprio la fabbrica vadese, possa essere frazionato e messo in vendita dopo tre bandi andati deserti.

I commissari hanno specificato che dovrà essere diminuito il personale dimezzando le fabbriche in modo che siano più appetibili.

Contrarie le organizzazioni sindacali ma anche tutto il mondo politico compresa l'esponente del Governo.

Il Governo deve in qualche modo intervenire, è assurdo che i refrattari vadano a prenderli in Polonia quando li abbiamo in casa. Per fare un bando a maglie larghe che vuol dire diminuire il personale e spacchettate un'azienda sarebbe importante capire cosa serve l'area di crisi complessa, bisognerebbe mettere in campo dei finanziamenti a fondo perduto, fare in modo che questo territorio sia appetibile per qualcuno che vuole investire - dice Edoardo Pastorino, segretario Uiltec - Sinceramente come consiglio, nel bando delle maglie larghe come dicono loro, sarebbe opportuno mettere in campo quell'ipotesi che avrebbe un senso. Bisogna dar sviluppo a quest'area e incentivi a chi viene".

"Il Ministero ha comunicato ai commissari che non accetterà la proposta di bando con lo spacchettamento dei siti. I commissari correggeranno il bando con le indicazioni del sottosegretario - dicono Corrado Calvanico, Femca Cisl e Tino Amatiello, Filctem Cgil - Abbiamo chiesto anche di non spostare le produzioni. Verificheremo nei prossimi giorni".