Passaggio Giro d'Italia a Savona: interventi su via Paleocapa, via Crispi e località Passeggi

Un intervento parziale in via Paleocapa dove verranno tappate le buche con cubetti di porfido e altri lavori verranno effettuati in località Passeggi e in via Crispi.

Il Comune di Savona in vista del passaggio del Giro d'Italia e del Giro E-Bike interverrà in alcune aree per ovviare alle criticità presenti sul manto stradale.

"Siamo di fronte ad un evento straordinario che dà visibilità a tutta la Liguria. Chiedevamo un intervento della Regione proprio per questo - ha detto l'assessore allo sport Francesco Rossello - Se avessero deciso di darci un contributo per la realizzazione dell'evento non solo per la manutenzione ne saremmo stati contenti invece che darci le bandierine".

"Quelli che verranno effettuati saranno comunque interventi straordinari di asfaltatura a caldo, necessari da fare a prescindere dal Giro" ha concluso Rossello.

La settimana scorsa non era mancato il botta e risposta con da una parte proprio Palazzo Sisto che chiedeva alla Regione un finanziamento per sistemare le strade e dall'altra l'assessore regionale Augusto Sartori che si era opposto.