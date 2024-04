Savona, il 7 maggio arrivano Giro d'Italia e E-Bike: strade chiuse per tre ore e mezza

Le strade a Savona il 7 maggio chiuderanno per tre ore e mezza. Questa la disposizione della Prefettura per il passaggio della quarta tappa del Giro d'Italia e del Giro E-Bike che scatterà da Acqui Terme e attraverserà Piana Crixia, Dego, Rocchetta di Cairo (novità rispetto al primo tracciato previsto), Cairo Montenotte, Carcare, Cosseria, Millesimo, Murialdo, Calizzano per poi salire per il Colle del Melogno e proseguire a Magliolo, Rialto, Bormida, Osiglia, Mallare, Altare e Quiliano a Cadibona.

Da lì l'ascesa sulla Sp29 con l'arrivo a Savona in via Nazionale Piemonte. Spazio poi al circuito cittadino nel comune capoluogo passando da Lavagnola in via Crispi, via Torino, via Verdi, via San Lorenzo e via Cavour. Dopo aver attraversato Piazza Saffi i corridori passeranno in via Boselli, via dei Vegerio, via Nazario Sauro e con il transito in Piazza Mameli via con la carovana in via Paleocapa.

Poi, dalla Torretta, spazio al classico giro della Milano-Sanremo in via Gramsci, Corso Mazzini, via Montenotte, Corso Cristoforo Colombo, Corso Vittorio Veneto e via Nizza verso Vado. La corsa poi tirerà dritto sull'Aurelia fino all'arrivo di Andora.

Oltre al passaggio della tappa è prevista anche la partenza del giro E-Bike e il passaggio della carovana. Non solo: Piazza del Popolo, via Manzoni, via Astengo ospiteranno il Villaggio del Giro d'Italia E-Bike che nelle successive tappe nel resto d'Italia farà da promozione alla città di Savona e alle sue attrattive turistiche.

“Dopo 10 anni Savona torna a ospitare il Giro – ha detto Francesco Rossello, assessore allo Sport - sfruttando la straordinaria occasione promozionale offerta da uno degli eventi sportivi più importanti al mondo. I disagi che i savonesi dovranno sicuramente affrontare il 7 maggio saranno compensati dall'ampia visibilità che la città ricaverà grazie alla diretta televisiva su Rai ed Eurosport e alle tante iniziative collaterali che permetteranno di promuovere le nostre eccellenze”.

"In particolare, nel Villaggio Turistico verranno presentate le nostre specialità enogastronomiche; in piazza Pertini saranno presenti le associazioni di categoria che offriranno i prodotti savonesi alla cittadinanza; l'iniziativa delle vetrine in rosa, inoltre, vestirà di festa tutta la nostra città. L'invito a tutti i savonesi è di venire a visitare il villaggio, anche per assistere alla partenza della gara E-Bike e per incontrare grandi campioni del passato come Bugno, Chiappucci, Tafi e Cunego” conclude Rossello.

"Ospitare la partenza della tappa E-Bike ha un significato che va oltre la competizione sportiva perché è un modo per promuovere la mobilità sostenibile e buone pratiche connesse alla tutela dell'ambiente” conclude l'assessore savonese.

INFORMAZIONI GENERALI

La corsa interesserà l'Aurelia dalla Torretta in direzione Andora lungo tutto il tratto. Inoltre attraverserà il centro città e i quartieri di Villapiana e Lavagnola. Tra le ore 12 e le ore 16 sono previsti diversi passaggi. In molti casi, fatta eccezione per i mezzi d'emergenza, non è possibile prevedere una viabilità alternativa. Pertanto l'indicazione è quella di non utilizzare la macchina per muoversi o, comunque, di non prevedere il suo utilizzo tra le 12.30 e le 16.

GLI ORARI

Ore 12: partenza del giro E-bike. Le strade verranno chiuse solo per il tempo necessario a consentire il passaggio della corsa e della carovana, circa 10-15 minuti, e verranno poi riaperte. Ore 12.30 – 13.00: chiusura definitiva strade

Ore 13: nuovo passaggio del giro e-bike dal centro di Savona

Ore 14.30: passaggio della Carovana pubblicitaria del Giro che sosterà in corso Italia offrendo momenti di spettacolo e gadget.

Ore 15.30 -16.00 (a seconda della velocità media) Passaggio del Giro d’Italia professionisti

COME CAMBIA LA VIABILITÀ

In osservanza a quanto predisposto dal ministero dell'Interno, le strade saranno chiuse indicativamente dalle 12.30 alle 16.

PASSAGGIO DEL GIRO - QUALI STRADE SONO INTERESSATE

Via Nazionale Piemonte (dalla rotatoria in fondo a corso Ricci la corsa entrerà a Lavagnola) – via

Crispi – via Torino – via Verdi – via San Lorenzo – via Cavour – Piazza Saffi – via Boselli – Largo Vegerio – via N. Sauro – Piazza Mameli – via Paleocapa – piazza Leon Pancaldo – via Gramsci – C.so Mazzini – via Montenotte (direzione mare) – c.so Colombo – c.so Vittorio Veneto – via Nizza – Zinola – Vado Ligure.

In alcune strade di Villapiana e del centro sarà necessario posizionare il divieto di sosta con rimozione secondo orari che verranno comunicati nei prossimi giorni. Si cercherà, comunque, di limitare al massimo i disagi per i cittadini.

PARTENZA DEL GIRO E-BIKE – QUALI STRADE SONO INTERESSATE

La partenza avverrà intorno alle 12 e interesserà brevemente (circa una quindicina di minuti) alcune vie che saranno coinvolte solo al momento del passaggio che avverrà in gruppo. Ecco le strade: p.le Amburgo – c.so Svizzera – via Caravaggio – via Bonini – via N.S. del Monte - Cadibona

PARCHEGGI

Dalle ore 20 del 6 maggio fino alle ore 20 del 7 maggio i 966 posti auto del parcheggio di piazza del Popolo e i 368 di quello di viale Piave saranno fruibili gratuitamente. Inoltre il parcheggio del centro commerciale il Gabbiano sarà fruibile nelle giornate del 6 e del 7, senza che sia prevista alcuna chiusura notturna.

SCUOLE

Il giorno 7 i nidi saranno chiusi. Gli alunni dei comprensivi scolastici di Savona (scuole materne, primarie e secondarie inferiori) usciranno anticipatamente alle ore 12. L'uscita dagli istituti secondari superiori, invece, verrà regolata dalle disposizioni che i Dirigenti emaneranno per ogni singolo Istituto.

PRESIDI 118