Rsu Tpl Linea: "Grande adesione allo sciopero, disponibilità del sindaco Russo al confronto, dalla Regione risposte vaghe"

"Dopo il confronto di venerdì scorso con l'assessore ai Trasporti della Regione Augusto Sartori, ieri l'adesione allo sciopero è stata notevole. La delegazione sindacale ha avuto un incontro con il sindaco di Savona Marco Russo".

Cosi commenta la Rsu Tpl Linea che aggiunge: "In entrambi gli incontri sono stati posti i problemi dei lavoratori e le assenti misure di miglioramento al sevizio dell’azienda, la mancanza di progetti di sviluppo senza i quali non si ottengono finanziamenti al servizio. Il sindaco Russo ha rinnovato la disponibilità al confronto, la volontà di sostenere il trasporto pubblico, la disponibilità a aprire un confronto per giungere ad una intesa sull'accordo quadro firmato con la Provincia che prevede l’affidamento dei servizi alla mobilità aggiuntivi e le linee di indirizzo per i prossimi 10 anni. Accordo che senza la pressione sindacale e dei lavoratori resterebbe senza applicazione".

"Il confronto proseguirà mercoledì 26 aprile in un ulteriore incontro. I problemi da affrontare dopo la definizione del rinnovo del contratto di servizio restano l’organizzazione del lavoro, la manutenzione, i salari per cui servono sia la volontà dei dirigenti aziendali che le coperture economiche. E' importante che le istituzioni, l’azienda e le organizzazioni sindacali rappresentino nella sede regionale le esigenze del trasporto pubblico savonese pesantemente penalizzato da un rimborso chilometrico troppo basso".

"Le risposte della Regione sono risultate vaghe e senza accettabili soluzioni, per cui è indispensabile continuare la pressione generata dalle vertenza. A breve verrà organizzata una assemblea in videoconferenza per un momento di confronto", conclude la Rsu Tpl Linea.