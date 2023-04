Sicilia Selvaggia: alla scoperta delle aree protette dell’isola

La Sicilia è una delle mete turistiche più apprezzate del Mediterraneo. Oltre alle città d’arte e ai siti archeologici, l’isola offre una sorprendente quantità di destinazioni ideali per gli amanti dell’escursionismo e delle immersioni subacquee.

Ciò fa della Sicilia il luogo perfetto dove trascorrere una vacanza a stretto contatto con la natura, tra ambienti marini incontaminati, sentieri di montagna e paesaggi mozzafiato. Tutto all’insegna del relax, del buon cibo e del meraviglioso clima mediterraneo.

Se questa estate vuoi concederti una fuga dalla frenesia urbana, prenota online i traghetti per la Sicilia 2023 e parti alla scoperta dei suoi luoghi più selvaggi.

I Parchi Naturali

La Sicilia ospita quattro grandi aree verdi regionali pressoché incontaminate in cui è possibile esplorare la Sicilia più tipica, tra specie vegetali e animali endemiche, antichi ruderi, centri storici dal fascino senza tempo e suggestive viste panoramiche.

A nord-ovest si trova il Parco delle Madonie, un perfetto mix di mare, alte cime, tradizione agricola e antichi castelli e monasteri.

A nord-est, nell’Appennino siciliano, c’è invece il Parco dei Nebrodi, 70 km di massicci montuosi e aree boschive uniche. Non stupisce che questo parco sia considerato il vero e proprio cuore verde dell’isola.

Non molto lontano, spostandosi verso est, c’è lo stupefacente Parco dell’Etna, con il suo imponente vulcano a dominare un ecosistema unico nel suo genere, in cui si mescolano il mare, i boschi, i versanti innevati e i paesaggi lunari creati dalle colate laviche.

Un altro luogo magico e sensazionale è il Parco fluviale dell’Alcantara, situato tra il Parco dei Nebrodi e il Parco dell’Etna. Qui è possibile percorrere i 40 km di sponde che circondano questo importante corso d’acqua, tra una lussureggiante vegetazione, gole profonde e cascate che rendono questo parco un luogo davvero incantato.

Vi è poi il Parco nazionale dell’Isola di Pantelleria, che comprende il territorio dell’omonima isola.

Le Aree Marine Protette

Per gli amanti del mare la Sicilia rappresenta un vero e proprio paradiso da custodire, amato per il fascino della sua costa, per le sue acque cristalline e per la sua biodiversità. L’isola vanta infatti molteplici aree marine protette in cui sono presenti luoghi di rara bellezza e una grande varietà di specie floristiche e faunistiche.

A ovest, davanti il litorale trapanese, si trova la riserva marina più grande d’Europa: l’Area Marina Protetta Isole Egadi.

Spostandoci a nord-ovest, non molto lontano da Palermo, c’è l’Area Marina Protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine, mentre più a nord troviamo l’Area Marina Protetta Isola di Ustica.

Restando nella costa tirrenica, ma spostandoci verso est, troviamo l’Area Marina Protetta Capo Milazzo, mentre la costa ionica si distingue per l’Area Marina Protetta Isole Ciclopi nella provincia di Catania e l’Area Marina Protetta del Plemmirio nella provincia di Siracusa.

Nella zona più meridionale d’Europa, troviamo l’Area Marina Protetta Isole Pelagie tra le isole di Lampedusa, Linosa e Lampione.

Le Riserve Naturali

Infine, oltre ai parchi naturali e alle aree marine protette, la Sicilia vanta oltre 70 riserve naturali sparse tra le varie province, immerse tra le spiagge, le aree collinari o le zone montuose, come la Riserva dello Zingaro e la Riserva di Vendicari solo per citarne alcune.

Insomma, in Sicilia c’è solo l’imbarazzo della scelta per i luoghi da visitare per vivere una vacanza all’insegna della natura.