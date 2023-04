Pulizia, sorveglianza, ripascimento e bagni chimici: interpellanza del consigliere Santi sulle spiagge di Savona

Nuova interpellanza presentata alla Giunta Russo da parte del consigliere comunale Pietro Santi. Al centro dell'interesse dell'ex assessore la richiesta di informazioni sulla situazione attuale degli interventi di pulizia dell'arenile savonese, sulla predisposizione degli interventi di ripascimento, sulla sorveglianza balneare e sulla disponibilità dei bagni chimici.

"Il Comune di Savona ha ricevuto contributi dalla Regione Liguria per un importo totale di 107.242,38 euro destinati a diverse finalità: 41.265,10 euro per ripascimenti, 37.500,00 euro per la pulizia dell'arenile, 22.477,28 euro per la sicurezza e il servizio di sorveglianza balneare e 6.000,00 euro per l'accessibilità" spiega Santi.

Santi, in particolare, chiede quale sia lo stato attuale degli interventi di pulizia dell'arenile relativi al contratto di servizio in essere con Ata, "considerando che la stagione balneare è alle porte e che è necessario rimuovere il materiale spiaggiato durante le mareggiate dell'inverno".

Inoltre, tra le domande si chiede se gli uffici competenti abbiano già iniziato le procedure necessarie per predisporre gli interventi di ripascimento di alcuni tratti dell'arenile e se si intenda predisporre un adeguato servizio di sorveglianza balneare sui tratti di spiaggia libera molto frequentati.

Altra questione riguarda il posizionamento dei bagni chimici nei tratti di spiaggia libera sin dall'inizio della stagione balneare, se per questo l'Amministrazione Comunale abbia già preso contatti con l'Autorità di Sistema Portuale.