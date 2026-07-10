"Luglio Millesimese", la capogruppo di minoranza Benzi: "Mi sono fatta portavoce delle lamentele di molti cittadini"

"Rassicuro il sindaco in merito alla mia 'veglia' (forse meritava scegliere un vocabolo più idoneo) sui cittadini: fortunatamente non fa parte delle mie attività e/o (peggio) abitudini; le mie quotidiane occupazioni di lavoro e di famiglia mi impegnano in ben altro e più gradevole modo. Certo è che sono disponibile ad ascoltare chi si rivolge a me come Consigliere comunale, pur di minoranza e avendo, stavolta sì, l'abitudine di svolgere al meglio il mio ruolo, mi sono fatta semplicemente portavoce delle lamentele di chi, a differenza mia, si trovava a stretto contatto con la realtà dell'evento del 4 luglio scorso".

Così Manuela Benzi, capogruppo di minoranza a Millesimo, in replica alle considerazioni del sindaco Francesco Garofano in merito alla discussione generata in seguito al 'Luglio Millesimese'.

"Personalmente ho organizzato eventi pubblici per nove anni in qualità di Assessore ma, fortunatamente, non ho mai avuto l'esperienza di epiloghi analoghi a quelli che mi sono stati descritti riguardo all' evento di sabato scorso - aggiunge l'esponente di minoranza - Riesce ancora a stupirmi la superficialità di certe affermazioni che provengono da chi rappresenta le istituzioni. Si cita la camomilla? Perché un evento abbia successo è necessario bere alcolici, occorre ubriacarsi, arrivare alla rissa?".

"La convivialità, le feste, i momenti di svago sono sempre graditi ma non devono andare a braccetto con abitudini che non dovrebbero essere tali e che rappresentano una realtà tutt'altro che sana da portare a esempio nei confronti dei giovani e devono comunque svolgersi sempre nel rispetto della collettività, soprattutto nelle ore notturne", conclude la capogruppo di minoranza, precisando di essere stata "portavoce di molti cittadini che mi hanno espresso le loro lamentele, in fondo rappresento un numero di cittadini elettori di poco inferiore agli elettori del sindaco".