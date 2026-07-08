Alassio, al Commissariato in arrivo nuovi agenti. Casella: "Giusta risposta al bisogno di sicurezza"

“L’assegnazione di nove agenti è la giusta risposta al bisogno di sicurezza del ponente savonese, dov'è necessaria la presenza capillare delle forze dell'ordine per prevenire episodi spiacevoli”. C'è soddisfazione nelle parole di Jan Casella, consigliere regionale di Avs, nell'apprendere la notizia del potenziamento di organico nel commissariato di Alassio.

Nel 2025 proprio il consigliere di opposizione aveva ottenuto l'approvazione in Regione di un provvedimento a tutela del Commissariato di Alassio, mentre all'inizio dell'anno in corso aveva presentato un documento in Consiglio comunale, votato all'unanimità, per sollecitare la risoluzione dei problemi di organico.

“Finalmente il Ministero dell'Interno ha accolto le richieste arrivate dai lavoratori, dai sindacati e dagli enti locali, predisponendo il trasferimento di nove agenti in pianta stabile al Commissariato di Alassio - ricorda - Crediamo che questa misura vada nella giusta direzione. Adesso bisogna proseguire il lavoro iniziato: sono necessari interventi strutturali nell'attuale sede e va cercata una soluzione abitativa stabile per gli operatori delle forze dell'ordine che prestano servizio in zone ad alta densità turistica”, conclude.