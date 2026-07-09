Spiaggia libera attrezzata "Serra", decade l'affidamento. La minoranza: "Il Comune ora chiarisca come garantirà i servizi"

E' una determina formalizzata dal Comune di Spotorno nella giornata di ieri, 8 luglio, ad alimentare ulteriormente il confronto politico sulle spiagge cittadine. Con l'atto n. 508 viene formalizzata la decadenza dell'affidamento della Spiaggia libera attrezzata "Serra", con la società aggiudicatrice Sunny Wave s.r.l. che non avrebbe presentato nei termini previsti del 5 luglio la documentazione richiesta né versato le garanzie e l'acconto del 40%.

Sono i consiglieri comunali di minoranza Camilla Ciccarelli e Lorenzo Caviglia Bardini, del gruppo "Spotorno Obiettivo 2026", a chiedere così ora chiarimenti all'Amministrazione sulle conseguenze della vicenda.

Secondo i due esponenti dell'opposizione, il venir meno dell'affidamento rischia di avere ripercussioni non solo sulla gestione della spiaggia "Serra", ma anche sull'organizzazione dei servizi nelle altre spiagge libere del territorio. "Abbiamo il dovere di ricordare a tutti le dichiarazioni del Sindaco che, oltre a esultare per le cifre spropositate offerte per una sola stagione, aveva solennemente promesso che con quegli introiti l'Amministrazione avrebbe finanziato e pagato i servizi di sicurezza e salvamento su tutte le altre spiagge libere del nostro Comune - scrivono nella loro nota - Oggi quel castello di carte è crollato. Non solo non sono entrati quei fondi, ma ora sorge un dubbio legittimo e preoccupante: l'Amministrazione ha le risorse necessarie per garantire i servizi e la sicurezza nelle altre spiagge libere di Spotorno, o salterà tutto?".

Nella loro nota, i consiglieri ampliano le critiche alla gestione complessiva del litorale, sostenendo che la mancata attivazione della spiaggia attrezzata "Serra" priverebbe l'area di servizi ritenuti essenziali. "In quel punto avevamo un tratto di spiaggia libera e, proprio a fianco, il tratto di spiaggia libera attrezzata che, grazie alla sua gestione, garantiva non solo l’essenziale servizio di salvamento, ma anche docce e servizi igienici per l'intera area, compresa dunque l'adiacente spiaggia libera - continuano - Oggi, nel pieno della stagione estiva e con il paese pieno di turisti, questo intero comparto rimane completamente sguarnito. Ma il fatto grave è che non si tratta di un caso isolato: questo nuovo vuoto si va ad aggiungere alle aree già tristemente abbandonate degli ex bagni Premuda e degli ex bagni Santa Maria. Pezzo dopo pezzo, il nostro litorale viene privato di servizi, decoro e sicurezza, trasformandosi in una serie di macchie nere proprio nel cuore dell'estate".

I consiglieri fanno inoltre riferimento al contenuto della determinazione comunale, che richiama la necessità per l'ente di individuare con urgenza modalità alternative per garantire i servizi previsti sull'arenile dopo la decadenza dell'aggiudicazione. Da qui la richiesta rivolta all'Amministrazione comunale di spiegare come intenda affrontare la situazione.

"Questa è la dimostrazione lampante di una totale mancanza di programmazione e di una gestione ideologica della cosa pubblica – concludono i consiglieri d'opposizione – che a nostro parere incide sulla capacità di giudizio e ha evidentemente creato i presupposti per l'accettazione di una offerta priva di solidità, puntando sul massimo guadagno. Chiediamo che il sindaco riferisca immediatamente alla cittadinanza: come intende coprire i costi dei servizi sulle spiagge libere ora che le entrate della "Serra" sono svanite? E come intende rimettere in sicurezza e dare decoro a un litorale che, tra la Serra e gli ex Premuda e Santa Maria, somiglia sempre di più a un cantiere abbandonato? Spotorno non può pagare il prezzo dell'improvvisazione di questa giunta".