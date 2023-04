Tariffe Tari a Savona, critici Meles e Santi: “Quello che viene pagato è ingiustificato rispetto alla qualità del servizio. Occorre dare risposte immediate”

Le tariffe della Tari per l’anno 2023 finiscono al centro della prima commissione consiliare di Savona e non mancano le critiche della minoranza.

Gli avvisi della tassa dei rifiuti che i cittadini stanno ricevendo in questi giorni e che stanno creando già polemiche nei cittadini, riguardano la tariffa approvata dalla giunta lo scorso anno e comprendono la prima rata della Tari 2023 oltre all'eventuale conguaglio a saldo della Tari 2022, come previsto dalla normativa nazionale.

“Al di là dell’incremento molto contenuto, in percentuale infatti si parla di aumenti che si vedono poco, credo che il problema vada oltre alla delibera. Da un lato abbiamo un costo del servizio comunque molto elevato e lo stesso a livello qualitativo non ha fatto passi avanti da anni. Per la newco le scadenze annunciate vengono rinviate di mese in mese e c’è una prospettiva che si allontana - ha detto Manuel Meles, capogruppo del Movimento 5 Stelle - Non è stato fatto nulla non dico per migliorare il servizio ma per renderlo decente. Quello che viene pagato è totalmente ingiustificato rispetto al livello qualitativo. Occorre dare risposte immediate”.

“Aumentare la tariffa anche di poco in questo particolare momento storico nel quale il servizio non è per niente dei migliori, anzi, inasprisce sempre di più il rapporto politica-cittadini e li allontana ancora” sottolinea il capogruppo di Toti per Savona Pietro Santi.

“Penso che si sta facendo il massimo sforzo con le poche risorse disponibili per un minimo miglioramento che chiaramente sufficiente non è stato. Per la Newco le tempistiche non sono direttamente dipendenti dal comune che è spettatore tra Ata e gli organi della procedure che stanno finalizzando le procedure per arrivare alla finalizzazione. Siamo alle battute finali” ha commentato l’assessore al bilancio Silvio Auxilia.

"Gli avvisi cartacei sono in fase di stampa e spedizione ed il recapito avverrà nelle prossime settimane" avevano specificato nei giorni scorsi dal comune. Tre le rate: la prima pagabile entro il 16 maggio, la seconda il 17 luglio e la terza il 18 settembre. In alternativa pagabile in un'unica soluzione il 16 maggio. Per l’applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate ai fini della tassazione presenti nella banca dati comunale; il calcolo della tassa si compone nella maniera seguente: per le utenze domestiche (ossia le famiglie) di una "quota fissa", determinata in base ai metri quadri denunciati o accertati ai fini della tassa sui rifiuti, e di una "quota variabile", determinata in base alla composizione del nucleo familiare; per le utenze non domestiche (ossia imprese e attività commerciali) di una "quota fissa" e di una "quota variabile" determinate in base alla classificazione relativa all’attività svolta e ai metri quadri denunciati o accertati ai fini della tassa sui rifiuti. A tale tariffa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) nella misura del 5,00%.