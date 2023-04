Spiaggia della Madonnetta e del Molo Verde, accettata la richiesta dei comitati: avranno i servizi igienici

Le spiagge della Madonnetta e del Molo Verde tra Albissola Marina e Savona avranno i servizi igienici.

A confermarlo è il direttore dell'ufficio territoriale di Savona dell'Autorità di Sistema Portuale Paolo Canavese che ha risposto così alla richiesta del Difensore Civico Francesco Lalla il quale aveva scritto una lettera a seguito delle richieste delle associazioni che da anni si battono per la tutela dell'arenile.

"Tale tratto di costa non è oggi dotato di rete fognaria, al fine di garantire un corretto utilizzo dei beni demaniali da parte dei cittadini - ha specificato Canavese nella missiva inviata anche ai sindaci dei comuni di Albissola Marina e Savona Gianluca Nasuti e Marco Russo - confermiamo che per la prossima stagione estiva entrambi gli arenili saranno dotati di servizi igienici mobili e i Comuni, come negli anni passati, provvederanno a dotare il tratto di costa di punti di raccolta dei rifiuti".